Белла Хадид часто устраивает фотосессии для глянцев и брендов у себя дома. Знаменитость любит проводить время дома в окружении бескрайних полей, любимых лошадей и лохматых буйволов.

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Манекенщица сделала очередную фотосессию на природе, позируя перед фотокамерами в стоге сена, на траве и в конюшне. Ранее в собственном доме Белла снималась для глянца Vogue, а также в рекламе бренда Jacquemus и Michael Kors.

Образы Беллы Хадид

Супермодель позировала на сене в объятиях козлят, живущих на домашней ферме. Она примерила вязаный красный кардиган и короткие шорты-трусы бренда Blumarine. Стилисты сделали Белле черную челку и высокий хвост вверху с белыми прядями волос. Образ дополнила белая обувь на массивной черной платформе от Marc Jacobs.



Фотосессия Беллы Хадид на семейном ранчо / Фото из инстаграма



Фотосессия Беллы Хадид на семейном ранчо / Фото из инстаграма



Фотосессия Беллы Хадид на семейном ранчо / Фото из инстаграма

Для съемок на лошадиной ферме Белла надела желтое платье, такого же цвета топ с длинными рукавами, синюю юбку и сапоги от Bottega Veneta.



Фотосессия Беллы Хадид на семейном ранчо / Фото из инстаграма



Фотосессия Беллы Хадид на семейном ранчо / Фото из инстаграма

Белла также примерила джинсовые бермуды от Dries Van Noten, бежевый лиф украшен камнями и головной убор с бахромой, украшенный камнями.



Фотосессия Беллы Хадид на семейном ранчо / Фото из инстаграма

Супермодель позировала перед камерой со своей лошадью в джинсовом топе и длинной объемной юбке, а для съемок на траве примерила черное короткое платье с длинными рукавами и поясом, украшенным одуванчиками.



Фотосессия Беллы Хадид на семейном ранчо / Фото из инстаграма

Фотосессия Беллы Хадид на семейном ранчо / Фото из инстаграма