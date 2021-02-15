24-летняя модель Белла Хадид прогулялась по Нью-Йорку в стильном зимнем наряде. Знаменитая манекенщица выбрала для холодного времени года длинный черный пуховик в паре с ярким шарфом.

Белла во время очередного выхода сделала ставку на классику. Она надела прямые синие джинсы с черной водолазкой. Эта комбинация всегда актуальна и беспроигрышна.

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Главная роль в образе досталась черном пуховику длины миди от знаменитого бренда Prada. Его Белла разбавила насыщенным ярким шарфом и обвязала таким образом, чтобы не надевать маску. Черный пуховик и яркий элемент гардероба – прекрасный пример, как разбавить образ и сделать его более заметным.

Из-под шарфа виднелось цветное ожерелье, которое сейчас особенно актуально среди аксессуаров. Белла уложила волосы в хвост и украсила их ультратрендовой белой резинкой. Манекенщица не надевала перчаток, и можно было заметить несколько массивных позолоченных колец на ее пальцах.

Аутфит одной из самых красивых моделей мира дополнили солнцезащитные очки в винтажном стиле и черные кеды Dior с белой подошвой и шнурками.



Белла Хадид прогулялась в стильном образе / Legion Media



Белла Хадид прогулялась в стильном образе / Legion Media