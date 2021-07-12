Каннский кинофестиваль в самом разгаре. 11 июля состоялся показ ленты итальянского режиссера Нанни Моретти "Три этажа" (Tre piani). Мировая премьера этого фильма состоится 23 сентября, впрочем гости кинособытия уже успели насладиться просмотром и оценить его немного быстрее.

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На просмотр ленты Белла Хадид пришла в откровенном платье, которое привлекло все внимание присутствующих. В черном платье супермодель стала главной звездой красной дорожки.

Перед фотографами знаменитость позировала в длинном черном платье-футляре от французского бренда Schiaparelli. Это изделие Белла надела одной из первых, ведь платье лишь недавно представили на показе осень – зима 2021/2022. Это платье неделю назад в рамках Недели моды показал креативный директор модного дома Дэниел Розберри.

Глубокое декольте полностью обнажило грудь супермодели. Белла удачно прикрыла грудь массивным золотым колье в виде бронхов. На первый взгляд, украшение напоминает кораллы, или перевернутое вниз кроно дерева, впрочем замысел заключался в другом.

Создатели этого колье решили сделать его в виде золотых бронхов, посвятив изделие борьбе с пандемией COVID-19.

Образ Беллы Хадид дополнила стильная прическа в стиле 2000-х, лаконичные черные босоножки и вечерний макияж в коричневых тонах. Свой аутфит знаменитость довершила массивным кольцом и серьгами с рубинами, которые удачно дополнили ее эффектный выход.



Взрывной образ Беллы Хадид / Фото из инстаграма Just Jared



Взрывной образ Беллы Хадид / Фото из инстаграма Just Jared