Ежедневно внимание фотографов уличной моды привлекает модель Белла Хадид, которая сейчас находится в Нью-Йорке. 21 сентября начинается Milan Fashion Week, поэтому, вероятно, следующие стритстайл-кадры мы увидим из столицы моды.

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Образ Беллы Хадид

Во время своего очередного выхода Белла сделала ставку на цвет и фактурность. Она удачно соединила белый, черный и розовый цвет. Знаменитая манекенщица надела классическую черную майку, а сверху примерила белую укороченную рубашку с объемными рукавами.

Дополнением образа стала белая юбка в розовый узор с черной шляркой внизу. Главная роль в образе досталась черным сапогам до колен с квадратным носком и скошенными каблуками. Необычный акцент в гардеробе – отличный пример того, как сделать наряд более заметным.

Аутфит знаменитая американка довершила серебряной цепочкой с массивным кулоном, серьгами с рубинами и перстнями. Яркой деталью в образе была минималистичная розовая заколка.

Образ одной из самых красивых моделей мира, как всегда, дополняли солнцезащитные коричневые очки. Также Белла выбрала миниатюрную сумку на плечо, которая почти не заметна под рукавом рубашки.



Новый выход Беллы Хадид / Фото з Getty Images



Новый выход Беллы Хадид и Дуа Липы / Фото з Getty Images