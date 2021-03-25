24-летняя модель Белла Хадид порадовала поклонников новыми кадрами. Знаменитость опубликовала серию кадров, на которых появилась в эффектном образе, состоящем из рубашки, брюк и ее новой сумки.

Манекенщица решила посвятить свое время семье и отправилась на ранчо Нью-Хоуп, штат Пенсильвания. Именно здесь Белла наслаждается покоем и загородной жизнью.

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За инстаграм-знаменитостью следят в сети почти 40 миллионов пользователей, поэтому каждый ее образ становится вдохновением, а аксессуары, которые она демонстрирует, хотят приобрести многие модницы.

Образ Беллы Хадид

Модель надела кожаные штаны низкой посадки оттенка карамели, украшенные ремнем с массивной пряжкой. Образ дополнила обольстительная укороченная рубашка белого цвета с мелким голубым принтом. Рубашка имеет спереди лишь одну пуговицу, позволив Белле продемонстрировать свою стройную талию.

Look Беллы Хадид дополнил трендовый чокер из маленьких жемчужин, белые серьги, часы и несколько браслетов. Основной изюминкой ее аутфита стала сумка-багет молочного цвета Bradshaw от бренда Michael Kors.

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Сумка-багет не теряет своей актуальности, а наоборот – становится еще более популярной. Такой сумкой можно завершать свой образ не только в паре с костюмами и платьями, но и удачно комбинировать с кроссовками, кедами, оверсайзными-свитшотами и ультрамодными широкими джинсами или брюками.