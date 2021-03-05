24-летняя американская модель Белла Хадид продолжает попадать в объективы папарацци и удивлять фанатов стильными образами.

На Неделях моды первостепенную роль играют не только показы новых коллекций, но и гости, которые прибывают на события и стритстайл-звезды. К примеру, особое внимание фотографов уличной моды привлекает модель Белла Хадид, которая сейчас находится в Париже.

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Знаменитость удивила поклонников новым образом, главный акцент которого поставлен на брючный костюм. Такой костюм является не только необходимостью в гардеробе каждой модницы, но и трендом. Именно такое изделие, которое надела Белла будет популярно этой весной – с жакетом с мужского плеча и с широкими брюками.

Коричневый пиджак в белую полоску Белла Хадид соединила с голубой кроп-водолазкой в ​​горизонтальные полоски, которая прекрасно сыграла на контрасте с вертикальными линиями. Кроме этого, такая водолазка обнажила пресс модели.

Модель дополнила образ простыми коричневыми кедами и своими любимыми солнцезащитными очками в узкой округлой оправе синего цвета.

Образ модель завершила миниатюрной сумкой Louis Vuitton, серьгами-кольцами, коричневой маской и укладкой с эффектом влажных волос.



Белла Хадид удивила новым образом / Legion Media



Белла Хадид удивила новым образом / Legion Media