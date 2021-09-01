Белла Хадид показывает, какие черные джинсы будут в моде осенью: эффектные образы

Известная американская модель Белла Хадид постоянно участвует в рекламных съемках и фотосессиях. Знаменитость сотрудничает со многими известными брендами и является лицом всемирно известных марок. В инстаграме Белла показала результат своего труда и похвасталась перед фанатами новыми снимками.

Белла Хадид присоединилась к рекламной съемке итальянского бренда Miss Sixty. Манекенщица примерила стильные джинсы черного цвета, которые соединила с боди и романтичной блузой.

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Чаще всего Белла появляется в объективах стритстайл-фотографов в джинсах. Она обожает деним, поэтому объединяет его с топами, водолазками, свитерами и жакетами. Пользователи даже называют модель королевой денима, поскольку только она может носить их с особым шиком.

Модель примерила черное обтягивающее боди с вырезами на талии, соединив с черными джинсами на завязках. Такой эффектный образ Белла дополнила черными кроссовками.



Стильная съемка Беллы Хадид / Фото с инстаграма модели

На другом кадре знаменитость появилась в короткой блузке-топе в горошек с длинным рукавом. Аутфит звезды дополнили облегающие джинсы с высокой посадой, что полностью прикрыла живот. К такому романтическому наряду стилисты подобрали белые вьетнамки на каблуках и завершили образ черной пушистой сумкой.

Перед камерой фотографа американская знаменитость позировала с распущенными выпрямленным волосам и нежным макияжем. Ее взгляд подчеркивали черные стрелки, а губы – светло-коричневая помада.



Стильная съемка Беллы Хадид / Фото с инстаграма модели