24-летняя супермодель Белла Хадид представила широкой аудитории свою первую обложку для глянца. В 2016 году манекенщица позировала для турецкого издания Vogue.

Американка Белла Хадид может похвастаться немалым заделом в fashion-индустрии. На ее счету десятки обложек глянцев, модных показов и сотни фотосессий для рекламных кампаний.

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Благодаря своей звездной маме Йоланде Хадид юная Белла начала покорять Нью-Йорк в 2014 году. В том же году модное агентство IMG Models предложило девушке первый контракт. К тому времени Белле было 18 лет. В 2015 году модель была награждена премией авторитетного портала Models.com "Звездный прорыв".

2016 год стал для Беллы Хадид довольно продуктивным. В 20-летнем возрасте она приняла участие в показе Chanel и стала лицом таких знаменитых брендов, как Dior, Nike, Calvin Klein и Moschino.

Еще одним достижением для Беллы стало подписание контракта с компанией нижнего белья Victoria's Secret. Белла приняла участие в фотосессиях и стала так называемым ангелом. Этот статус позволил ей появиться на Парижском показе Victoria's Secret show с изящными крыльями за спиной.

Такой плодотворный прорыв увенчался первым появлением Беллы Хадид на обложке турецкого глянца Vogue. Девушка позировала в белоснежном топе с опущенными рукавами и тонкими бретелями, а ее аутфит дополнила фактурная юбка до колен с вырезами.

Стилисты сделали модели прическу в стиле 80-х и довершили образ многочисленными драгоценными украшениями и нежным макияжем. Белла красовалась в платиновых длинных серьгах, двойном колье, массивных кольцах и браслетах.

Визажисты сделали выразительный взгляд благодаря нанесению на веки коричневых теней и черного лайнера, которым сделали стрелки. Губы накрасили нежно-розовой помадой.

"Моя первая обложка Vogue за всю историю, сделанная 5 лет назад. Я позирую в наряде Риккардо Тиши. Благодарна себе за то, что до сих пор работаю в этой сфере и делаю свою работу. Спасибо всем, кто поддержал меня, я вас очень люблю", – написала Белла Хадид.

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