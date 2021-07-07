Белла Хадид очаровала нежным образом на Каннском фестивале в платье Jean Paul Gaultier

Супермодель Белла Хадид уже несколько дней фигурирует в заголовках fashion-изданий. Недавно она представляла новые коллекции брендов Jacquemus и Off-White, попадала после показов в объективы стритстайл-фотографов, а на открытии Каннского кинофестиваля впечатлила всех своим роскошным образом.

Если старшая сестра Беллы Джиджи Хадид раздумывает над завершением модельной карьеры, то она упорно штурмует все подиумы. Супермодель приглашают дефилировать самые известные бренды и зовут на открытие знаменитого Каннского кинофестиваля.

Читайте также Карла Бруни сверкала на Каннском кинофестивале в голубом платье Celine: фото

Очаровательная гостья появилась на красной дорожке в винтажном кутюрном платье от Jean Paul Gaultier. Изделие состоит из черного переплетенного шифонового бра, облегающего платья белого цвета и длинного шлейфа-хвоста. Это платье в 2002 году представляла на подиуме супермодель Наоми Кэмпбелл.

На торжественное открытие 74-го кинофестиваля Белла Хадид решила появиться перед камерой в прическе, которая была популярна в начале 2000-х. Таким образом модель решила передать дух времени винтажного платья.

Образ американская модель довершила украшениями Chopard. Она надела массивные серьги и несколько колец. Визажисты сделали знаменитости ее любимый макияж: глаза накрасили золотистыми тенями, подчеркнув взгляд черным карандашом, а губы накрасили коричневой помадой.

Чтобы увидеть серию кадров, листайте вправо