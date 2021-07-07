Если старшая сестра Беллы Джиджи Хадид раздумывает над завершением модельной карьеры, то она упорно штурмует все подиумы. Супермодель приглашают дефилировать самые известные бренды и зовут на открытие знаменитого Каннского кинофестиваля.

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Очаровательная гостья появилась на красной дорожке в винтажном кутюрном платье от Jean Paul Gaultier. Изделие состоит из черного переплетенного шифонового бра, облегающего платья белого цвета и длинного шлейфа-хвоста. Это платье в 2002 году представляла на подиуме супермодель Наоми Кэмпбелл.

На торжественное открытие 74-го кинофестиваля Белла Хадид решила появиться перед камерой в прическе, которая была популярна в начале 2000-х. Таким образом модель решила передать дух времени винтажного платья.

Образ американская модель довершила украшениями Chopard. Она надела массивные серьги и несколько колец. Визажисты сделали знаменитости ее любимый макияж: глаза накрасили золотистыми тенями, подчеркнув взгляд черным карандашом, а губы накрасили коричневой помадой.

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