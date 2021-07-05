Американо-палестинская модель вышла на подиум представлять коллекцию своего друга Вирджила Абло. Модельер уже не впервые приглашает Беллу дефилировать в его одежде.

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Off-White после долгой спячки в период пандемии заявили поклонникам бренда новые правила. Теперь новая коллекция будет показываться за несколько недель до начала сезона, поскольку по их мнению демонстрировать осеннюю и зимнюю одежду в начале весны – моветон.

Кроме этого, представленную одежду можно купить сразу после показа, а не ждать пошива через полгода. Особое внимание бренд сосредоточил на цвете электрик, который представила Белла Хадид. В насыщенный синий окрашены лаконичные велюровые платья, аксессуары и свитера, палитру разбавляют оранжевый и серый.

Супермодель восхитила зрителей шоу и фанатов роскошными образами в платьях разной длины. Белла примерила мини-платье насыщенного синего цвета без бретелек, соединив с лакированными сапогами на каблуке с острым носком. Стилисты завершили образ манекенщицы золотой цепочкой на шее и массивными серьгами.



Роскошный образ Беллы Хадид / Фото из инстаграма Jast Jared

Второй раз Белла вышла на подиум в не менее ярком образе. Девушка примерила длинное платье макси длины в том же электрическом оттенке.



Роскошный образ Беллы Хадид / Фото из инстаграма Just Jared