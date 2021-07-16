Список базовых вещей в женском гардеробе возглавляет именно белая рубашка. Во многих случаях она приходит на помощь, поскольку подходит не только для офисных образов, но и для обычных ежедневных прогулок.

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Шорты летом – неизменный элемент гардероба, ведь в них очень удобно и комфортно в теплое время.

Француженки носят комплект "белая рубашка + шорты" с балетками, кожаными сандалиями, эскадрильями на танкетке и лоферами. Также этим летом в моде вьетнамки, поэтому стильные изделия на тонкой подошве или каблуке – идеальное комбо для жаркого дня.

Каблуки и шпильки француженки носят не часто, впрочем, в отдельных случаях обувь подходит для вечеринок или свидания. Чтобы образ не выглядел слишком скучным, иногда его разбавляют деталями.

Девушки из модной столицы моды разбавляют образы любимыми соломенными сумками, тоненькими браслетами и подвесками. По словам стилистов, белая рубашка и шорты остаются модным аутфитом не только сейчас, но и на несколько сезонов вперед.

К примеру, осенью вы можете сверху одеть куртку-кожанку, а летнюю обувь заменить стильными черными сапогами.