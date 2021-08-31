В 2003 году рэпер Шон Кор Картер, выступающий под сценическим именем Jay-Z открыл сеть роскошных спортивных баров 40/40 Club. Бизнес вырос до многомиллионной корпорации, поэтому супруги отметили 18-ю годовщину с особым размахом.

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На празднование к Jay-Z пришло немало его друзей, впрочем королевой вечера стала его жена – поп-дива Бейонсе. Исполнительница надела на важное событие минималистичное короткое платье, которое подчеркивало ее фигуру. Образ дополняли розовое пальто и яркие туфли в тон к пальто на высоких каблуках.

39-летняя исполнительница накрутила волосы и сделала стильную прическу мальвину. Ее образ дополняли массивные серьги, множество цепочек на шее и кольца с драгоценными камнями. На лице знаменитость сделала яркий макияж.

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Бейонсе нарисовала длинные черные стрелки, а губы накрасила светло-розовой помадой. Знаменитость любит эпатажные наряды, поэтому довершила свой образ черными солнцезащитными очками.

Завершающим штрихом стала сумка-кисет розового цвета. Весь образ Бейонсе составила с бренда Versace. В сети сторонники отметили, что ее аутфит очень похож на образа куклы Барби, впрочем судя по подобранному наряду, именно такой вид звезда хотела иметь на вечеринке.



Бейонсе показала роскошный образ / Фото с инстаграма певицы



Бейонсе показала роскошный образ / Фото с инстаграма певицы



Бейонсе показала роскошный образ / Фото с инстаграма певицы