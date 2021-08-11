Бейонсе восхитила сеть роскошной обложкой для глянца Harper's Bazaar: стильные кадры

Знаменитая R&B-певица Бейонсе 8 августа запустила свою новую коллекцию совместно со спортивным брендом Adidas, а сразу после запуска Ivy Park Rodeo снялась на обложке глянца Harper's Bazaar, позируя в фотосессии в образах из своей коллекции.

Популярная исполнительница уже более двух десятилетий находится в центре внимания, поэтому для многомиллионной аудитории стала чем-то большим, чем поп-иконой. В свои 39 лет она может похвастаться соблазнительными формами и безупречной фотосессией, которая только подчеркивает ее грациозность и красоту.

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Обложку глянца певица опубликовала на своей личной странице в инстаграме, за которой следят почти 200 миллионов поклонников. Для сентябрьского номера фотограф сделал 3 фотографии, которые поместили на обложку.

Бейонсе позировала в сетчатом боди с накидкой на плечах. Знаменитость надела черные кожаные перчатки, а образ дополнила шляпой и серебряным колье с массивным кулоном.

На другой обложке знаменитость позировала в костюме из собственной коллекции, сидя на дереве. Стилисты выпрямили волосы, а визажисты нанесли яркий макияж на лицо, накрасив веки золотистыми тенями, а губы – красной помадой.

На третий обложке Бейонсе позировала в очень эффектном образе. Перед камерой фотографа знаменитость появилась в роскошном платье с глубоким декольте, рукава которого украшены бахромой-перьями. Низ состоял из серебряной длинной юбки, которая подчеркнула формы исполнительницы. Завершающей изюминкой в создании образа стала помпезная прическа.

Для фотосессии Бейонсе примерила длинное платье из лоскутков ободранных тканей, которую ранее примеряли представительницы семейства Кардашян-Дженнер – Ким и Кайли. Она также позировала в бежевом платье, которое довершила деним-корсетом из собственной коллекции.

На страницах глянца американка также появилась в белой футболке, золотистых брюках с бахромой и черных туфлях на каблуках.



Бейонсе снялась в фотосессии для модного глянца / Harper's Bazaar



Бейонсе снялась в фотосессии для модного глянца / Harper's Bazaar



Бейонсе снялась в фотосессии для модного глянца / Harper's Bazaar



Бейонсе снялась в фотосессии для модного глянца / Harper's Bazaar