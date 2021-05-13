За годы своей певческой карьеры Бейонсе научилась подбирать идеальные образы, которые подчеркивают ее пышные формы, стройную талию и длинные ноги. Знаменитость любит роскошные украшения, поэтому подбирает к ним платья премиум-класса от самых известных брендов.

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Образ Бейонсе

Для светского события артистка надела длинное черное платье с вырезом в зоне декольте. Глубокий вырез прикрывал черный лиф с кружевом. Платье с длинным рукавом с белыми манжетами Бейонсе дополнила широким поясом с габаритной пряжкой, украшенной черным и белым камнем.

Изделие с карманами дополняли золотистые пуговицы, которые добавляли платью особой роскоши. Для эффектного образа певица надела черные туфли-лодочки на каблуке и довершила образ черным клатчем и украшениями.

R&B-дива надела на шею массивное колье с бриллиантами и объемные круглые серьги. Дерзости вечернему образу добавили очки кошачий глаз с минималистичной золотистой оправой.

Артистка распустила свои длинные волосы и оставила их прямыми, а губы накрасила коричневой помадой.

В инстаграме знаменитость не сделала ни одной отметки с места своего пребывания и не отметила в заметке в честь какого события она примерила такой роскошный look.