Бейонсе любит поражать публику не только своими вокальными данными, но и безупречными образами. Исполнительница любит эффектные и яркие наряды, поэтому знает, как с помощью одежды правильно себя подать.

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Собираясь на вечеринку красавица примерила изысканный образ, который уже собрал миллионы предпочтений в инстаграми.

Образ Бейонсе

Популярная американская певица надела белую рубашку расслабленного кроя, рукава которой украшены перьями страуса от бренда Valentino. Такой смелый декор стал знаковой характеристикой коллекции сезона весна – лето 2020. На сайте такая рубашка стоит 68 тысяч гривен.

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Верхние пуговицы рубашки исполнительница распустила и дополнила аутфит темно-синими брюками клеш в стиле 70-х годов. Образ дополнили серебристые босоножки на массивных каблуках и аксессуары.

Бейонсе выбрала сумку в виде бокала с коктейлем и довершила наряд черными солнцезащитными очками в белой оправе. Волосы знаменитость уложила в локоны, а на лицо нанесла любимую яркую красную помаду.

В таком аутфите певица отправилась со своим мужем Jay-Z на вечеринку на белом кабриолете.



Модный образ Бейонсе / Фото из инстаграма знаменитости



Модный образ Бейонсе / Фото из инстаграма знаменитости



Модный образ Бейонсе / Фото из инстаграма знаменитости