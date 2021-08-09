Бейонсе представила коллекцию Adidas x Ivy Park верхом на лошади: эффектные кадры

Американская исполнительница в стиле R & B Бейонсе анонсировала новую коллекцию своего бренда Ivy Park и известной спортивной марки Adidas. При создании коллекции певица вдохновлялась кантри-музыкой и историей американских ковбоев. Эффектная коллекция получила название Ivy Park Rodeo.

Знаменитость в рекламном видеоролике представила джинсы, фасон которых похож на брюки участников родео. Бейонсе предлагает их носить с ремнем и большой пряжкой, а также настоящей ковбойской шляпой.

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Коллекция Adidas x Ivy Park Rodeo появится в интернет-магазине 19 августа, а уже 20 августа будет представлена в некоторых магазинах по всему миру.

В линейку Ivy Park Rodeo вошли одежда, обувь и аксессуары, вдохновленные Диким Западом. В коллекции представлены модели из темного денима и плотной махровой ткани, украшены фирменной монограммой, а также ярким анималистическим принтом в фиолетовой гамме.

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Образы можно дополнить Ivy Park x adidas Ultraboost и Ivy Park x Forum Mid в новом цвете и новой моделью Super Sleek "Chunky" с массивной тракторной подошвой.

Для рекламной съемки знаменитость позировала в синем костюме, сидя на лошади, на пикапе в топе и лосинах в коровий принт и с огромной ковбойской шляпой. Кроме этого, Бейонсе примерила джинсовый комбинезон и эффектное денимовое боди.



Бейонсе в эффектных образах / Фото из инстаграма



Бейонсе в эффектных образах / Фото из инстаграма



Бейонсе в эффектных образах / Фото из инстаграма



Бейонсе в эффектных образах / Фото из инстаграма



Бейонсе в эффектных образах / Фото из инстаграма