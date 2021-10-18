29-летний сын генерального директора LVMH Бернара Арно – Александр и его 29-летняя возлюбленная – основательница французского бренда аксессуаров Жеральдин Гайо D'Estrëe провели свадебную церемонию во второй раз.

Смотрите также Хейли Бибер показала, как выглядит комфортная осенняя куртка: модный образ

Влюбленные впервые поженились в июле этого года в Париже. Невеста вице-президента ювелирной компании Tiffany & Co красовалась в винтажном минималистичном платье от американского бренда JW Anderson.



Свадьба Александра Арно и Жеральдин Гайо / Фото из инстаграма



Свадьба Александра Арно и Жеральдин Гайо / Фото из инстаграма

Супруги пригласили на свадьбу немало звездных знаменитостей, среди которых были Бейонсе и Jay Z, Фаррелл Уильямс, рэпер Канье Уэст, теннисист Роджер Федерер и другие.

В Венеции перед гостями Бейонсе появилась в черном классическом пальто от бренда Dolce & Gabbana. Знаменитость распустила волосы и выпрямила челку. Исполнительница примерила голубые босоножки и блестящий минодьер от бренда Marzook. Ее аутфит дополняли массивные серьги, драгоценное колье и перстни с драгоценными камнями.

Jay Z надел на свадьбу белую рубашку с галстуком и черный костюм. Его аутфит дополняли солнцезащитные очки.



Бейонсе и Jay Z на свадьбе наследника конгломерата LVMH / Фото из инстаграма

Впоследствии в Инстаграме певицы появились кадры в роскошных образах, которые они, вероятно, примерили на вечер. На водном такси в Венеции Бейонсе позировала перед камерой в длинном голубом платье с глубоким разрезом на ноге и в белых босоножках.

Ее look дополняла любимая прическа – мальвина, фактурная сумка и черное пальто. Музыкант Jay Z снял рубашку и заменил ее классической базовой футболкой белого цвета.



Бейонсе и Jay Z на свадьбе наследника конгломерата LVMH / Фото из инстаграма



Бейонсе и Jay Z на свадьбе наследника конгломерата LVMH / Фото из инстаграма