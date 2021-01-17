Женщины любят выбирать одежду опираясь не на практические потребности, а на эмоции. Как результат – полки в шкафах "забиты" ненужными вещами, которые одеваем крайне редко. Для того, чтобы упростить себе жизнь, в гардеробе должна быть не только базовая одежда, но и маст-хэв современного гардероба.

Если вы любите быть в тренде, то должны знать про стильные элементы вашего гардероба, которые будут соответствовать вашему образу жизни, подходить по фасону и сочетаться с другой одеждой и аксессуарами, говорится на инстаграм-странице "Стильно и доступно".

Обратите внимание Трендовые украшения сезона весна-лето 2021: горячие новинки

Не смотря на быстротечность тенденций в fashion-пространстве существуют вещи, которые всегда остаются модными. Эти элементы гардероба есть у всех людей, которые следят за модой, ведь с ними можно комбинировать множество образов для праздничных событий, или будничных выходов.

Маст-хэвы современного гардероба

Брючные костюмы

Брючный костюм в гардеробе – это идеальный выбор на любое событие в вашей жизни. Одевайте костюмы в офис, на встречу со знакомыми, или на прогулку с кроссовками.

Юбка миди

Юбки миди являются незаменимыми в холодный сезон. Если хотите немножко разнообразить свой образ, обращайте внимание на юбки из кожи.

Водолазка

Монохромная водолазка – необходимая вещь в гардеробе каждой леди. Эта вещь является базовой, никогда не выходит из моды, ведь ее можно вписать в любой образ.

Прямые брюки

Прямые брюки – это максимально универсальная модель. С ними можно создать огромное количество образов.

Пальто

Структурированное, хорошее пальто, которое правильно подобрано по фигуре, всегда поможет образам выглядеть дорого. Благодаря пальто ваш look будет собранным и презентабельным.

Тренч

Тренч стал настоящим маст-хэвом. Если хотите разнообразить свои образы, обратите внимание на модели из кожи.