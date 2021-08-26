Базовый гардероб: Рози Хантингтон-Уайтли показывает, с чем сочетать трикотажное платье осенью

Трикотажное платье уже давно стало элементом базового гардероба, который сочетается с мюли, кроссовками и сапогами. Дизайнеры каждый сезон могут менять фасоны трендовых платьев, но трикотажное изделие всегда остается вне времени.

Супермодель Рози Хантингтон известна всем своей страстью к моде. В своем инстаграме знаменитость показала, с чем можно носить трикотажное платье осенью.

Партнерский материал Самый реалистичный настенный электрокамин с кристаллами Ignite XL от ирландской компании Dimplex

Fashion-издания любят называть Рози "королевой трикотажа", поскольку в ее гардеробе есть множество элементов гардероба разных оттенков. С помощью трикотажа британка составляет дневные и вечерние образы.

Она умело соединяет джемпер с белыми брюками, костюм с кардиганом, в белых платьях отправляется на дневные прогулки, а черное трикотажное платье помогает ей блистать на вечеринках.

Важно придерживаться изысканного стиля не только в одежде, но и в интерьере. Помогут вам в этом электрокамины. Производители позаботились не только об их качестве и безопасности, но и о дизайне, который идеально дополнит вид вашего дома.

Новое стильное сочетание, которое можно повторить совсем скоро – Рози продемонстрировала на себе. Она надела белое трикотажное платье длины макси с открытой спиной от бренда BAZILIKA. Цена такого платья достаточно доступна, изделие на сайте стоит 5 тысяч гривен.

Сверху супермодель надела светло-серый жакет, в котором подтянула рукава. Волосы Рози распустила, а на лице сделала эффектный макияж. Она нарисовала глаза темными тенями, а губы – насыщенной вишневой помадой.

Особой изюминки аутфиту добавили украшения. Знаменитость надела бриллиантовые серьги от бренда Jessica McCormack, которые стоят свыше 1 миллиона гривен.



Красивый образ Рози Хантингтон-Уайтли / Фото с инстаграма супермодели



Красивый образ РозиХантингтон-Уайтли / Фото с инстаграма супермодели