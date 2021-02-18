Базовый женский гардероб – это конструктор, с помощью которого, соединив отдельные элементы наряда, можно создать целостный аутфит. Всего лишь одна отдельная вещь может быть основой десятков образов.

На вещах базового гардероба строятся беспроигрышные образы. Ни один гардероб нельзя назвать целостным, если в нем нет базовых вещей. Потому перед тем, как наполнять свои полки трендовыми нарядами, начните формировать свой базовый гардероб.

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Сюда входят универсальные вещи, которые идут всем без исключения и уместны в любой ситуации. Запомните, что базовый гардероб – это не список вещей, а система, которая за основу берет ваш персональный стиль.

Для каждой девушки эта система будет своей, и список предметов в базовом гардеробе разных девушек тоже будет разным. К примеру, кто-то не представляет свою жизнь без джинсов, а кто-то терпеть не может каблуки, поэтому выбирайте только то, что точно будете носить.

Джинсы

Каждая девушка должна иметь в своем гардеробе идеальную пару джинсов, которые хорошо сидят по фигуре. Несмотря на то, что у вас могут быть последние модели трендовых изделий, все же стоит остановиться на классических голубых джинсах. Они сочетаются со всем – от спортивной до классической одежды.

Белая футболка

Каждая модница должна иметь хотя бы одну дорогую и качественную белую футболку. На дешевые изделия обращать внимание не стоит, так как они быстро потеряют вид.

Базовая белая футболка должна быть прямого кроя. Базовые футболки должны сидеть по фигуре, но свободно, не обтягивая на 100%. Швы должны быть ровными, а нитки ни в коем случае не должны торчать.

Пальто

Пальто – отличная инвестиция для демисезонного периода. Пальто отлично смотрится не только в паре с сапогами на высоком каблуке, но и в сочетании со спортивным костюмом и кроссовками. Пальто длины миди бежевого или черного цвета никогда не выйдет из моды, поэтому оно надолго задержится в вашем гардеробе.

Юбка-карандаш

Юбка-карандаш почему-то недооценена женщинами, впрочем именно эта модель прекрасно подчеркивает талию и ягодицы. Особенно актуальны сейчас юбки из экокожи и твида. Надевать их можно с блузами, водолазками, жакетами и футболками.

Белые кроссовки

Белые кроссовки – один из элементов базового гардероба. Даже несмотря на то, что белый цвет не всегда является практичным, но кроссовки именно такого цвета можно назвать вечной классикой. Белые кроссовки можно носить с платьями, джинсами, брюками, шортами и всем, с чем вам угодно.

Жакет

Лаконичный крой, простой дизайн, черный или бежевый цвет и идеальная посадка – вот главные условия для базового жакета. Приобретая жакет по всем перечисленным критериям, вы получите немалые дивиденды – от безупречного внешнего вида до внутреннего комфорта и уверенности в любой ситуации.

Черные брюки

Классические черные брюки – отличная альтернатива джинсам. Стильная пара прямого кроя идеально подойдет для ношения в любое время года. Весной в паре с черными брюками беспроигрышным комбо будет сочетание водолазки и жакета, летом надевайте с белой базовой футболкой, а в холодное время года – с вязаными свитерами.

Белая рубашка

Белая рубашка уже давно отошла от сочетания с юбкой и брюками, поэтому теперь ассоциируется не только с первым звонком или офисной униформой. Белая рубашка прекрасно сочетается с джинсами, ее также одевают сверху на футболки в расстегнутом варианте.

Рубашку стилисты даже советуют сочетать с белыми кроссовками, создав таким образом кэжуальный образ.

Маленькое черное платье

Полноценный гардероб очень сложно представить без маленького черного платья. Платье, которое ввела легендарная Коко Шанель, занимает одно из самых почетных мест в индустрии моды. Модель простого кроя и сдержанного оттенка настолько эффектно подчеркивает женскую красоту в любой обстановке, что альтернативу ей придумать невозможно.

Водолазка

Водолазка – это элемент гардероба, который еще называют гольфом. Монохромная водолазка – необходимая вещь в гардеробе каждой леди. Эта вещь является базовой, никогда не выходит из моды, так как ее можно вписать в любой образ.

Джемпер

Джемпер – обязательная составляющая базового женского гардероба. Стилисты советуют для удобства иметь в своем гардеробе несколько джемперов базовых цветов. К примеру, бежевый джемпер является прекрасной основой для тренчей, пальто и жакетов.

Туфли

Туфли на каблуке – важный элемент в гардеробе девушки. Для удобства выбирайте модели нейтральных оттенков, которые легко сочетать с различными образами. Приобретите одну или две пары в черном и бежевом цвете без узоров и декораций.

Тренч

Тренчкот – идеальный вариант для прохладной весны или осени. Среди классических моделей – тренч бежевого цвета, впрочем стилисты советуют обращать внимание также на черный тренчкот, который тоже послужит вам отличной базой для любых образов.