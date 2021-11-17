16 ноября в Нью-Йорке представили криминальную драму "Дом Гуччи". Одна из главных героинь фильма Леди Гага, которая сыграла Патрицию Реджани, поражала своими изысканными образами Европу. Для выхода на красную дорожку в США знаменитость сделала ставку на бархат.

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Для премьерного показа в родном Нью-Йорке выбрала женственное длинное платье из черного бархата от Armani Privé. Платье украшено шифоновыми вставками из полупрозрачной ткани. Наряд дополняли большой черный бант сбоку и бриллиантовые украшения от бренда Tiffany & Co.

Стилисты собрали волосы актрисы и певицы в высокий пучок, а визажисты, как обычно, нанесли на лицо насыщенный макияж.



Безупречный выход звезд на премьеру фильма "Дом Гуччи" / Фото из Getty Images

Голливудская актриса Сальма Хайек, которая также любит очаровывать своими образами на красных дорожках, выбрала эффектное платье от Gucci, состоящее из длинной атласной юбки и бархатного синего верха на длинный рукав с глубоким разрезом в зоне декольте.

Особую изюминку платью добавила вставка на шее и манжетах, сделанная в виде колье и браслетов. Свой волшебный выход Сальма дополнила минималистичным клатчем и черными туфлями на высоком каблуке.



Безупречный выход звезд на премьеру фильма "Дом Гуччи" / Фото из Getty Images

Эпатажный Джаред Лето, сыгравший в фильме Паоло Гуччи, надел горчичный бархатный костюм, дополнив его золотистой водолазкой с горловиной и обувью в тон.



​Безупречный выход звезд на премьеру фильма "Дом Гуччи" / Фото из Getty Images

Приглашенная гостья, нью-йоркская икона стиля Оливия Палермо пришла на премьеру в изумрудном бархатном костюме.



​Безупречный выход звезд на премьеру фильма "Дом Гуччи" / Фото из Getty Images