Банданы – тренд осени: лучшие образы показывает Белла Хадид и Рианна

Летние банданы дерзко перешли в осенний сезон. Если летом мы выбирали яркие цвета, которые довершали наши образы, то осенью стоит сделать ставку на классические оттенки, которыми можно довершать кожанки, тренчи и джинсовые куртки.

Социальные сети способствовали распространению моды на платки. Инфлюенсерки начали демонстрировать на себе этот головной убор во всей красе, вытеснив бейсболки. В этом сезоне к нам возвращается мода 2000-х, поэтому модницы начинают совмещать шелковые платки с культовыми предметами той эпохи.

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Супермодель Белла Хадид обожает винтажные вещи, поэтому взялась примерить кожаную куртку с банданой. Под низом у нее был коричневый жакет, поэтому это еще один интересный вариант сочетания головного убора. Модель Адут Акеч также выбирает бандану, сочетая ее с розовой майкой.



Белла Хадид в бандане / Фото с​ Vogue



Адут Акеч в бандане / Фото с Vogue

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Манекенщица Кендалл Дженнер также является большой поклонницей бандан. Модель любит все оттенки зеленого, поэтому отправилась недавно на отдых в салатовом изделии. Соединила головной убор она с зеленым ожерельем из бисера, длинной салатовой юбкой и сумкой ручной работы Gr8Dane.



Кендалл Дженнер в бандане / Фото из Vogue

Рианна любит эксцентричные наряды, поэтому к майке и штанам в зебровый принт она подобрала темно-фиолетовую бандану с белыми узорами. В последнее время она носила модели Raf Simons, Prada, Louis Vuitton и Versace с редкими винтажными находками и культовыми сумками.



Рианна в бандане / Фото из Vogue

В осенне-зимних коллекциях 2021/2022 шелковые банданы – яркий тренд. Ирина Шейк, Джиджи и Белла Хадид дефилировали на показе Versace в черных платках украшенных золотыми булавками, а Мария Грация Кюри представила модели с китчевыми монограммами, завязанные на голове или шее моделей.



Джиджи Хадид в бандане / Фото с​ Vogue



Сара Лисандер в бандане / Фото с ​Vogue