В 1968 году Кристобаль Баленсиага отказался делать прет-а-порте, и лишь через полвека Демна Гвасалия восстановил кутюрную коллекцию Модного дома.

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По замыслу креативного директора, интерьер на показе должен был выглядеть так, как в том году, когда кутюрье закрыл двери мастерской и распустил всех работников.

Команда креативного директора сделала все для того, чтобы сделать коллекцию особенной. Они переосмыслили легендарное платье бренда, создали строгие, лаконичные и элегантные образы, которые заворожили каждого гостя.

В своем недавнем интервью Демна признался, что решил сделать кутюр понятным и доступным для молодой аудитории. Половина образов созданы специально для парней. Креативный директор одел их в приталенные пальто, длинные махровые халаты и костюмы с акцентной линией плеч.

Основатель бренда любил создавать новые формы: платья-пузыри, платья-мешки, платья-коконы и объемные накидки. Отсылаясь к архивам Модного дома Гвасалия сумел представить силуэты, не потерявшие своей актуальности спустя 50 лет.

Знаменитое платье в горох с юбкой-пузырем трансформировалось в шелковый костюм, а объемные накидки дизайнер советует носить в паре с водолазками и рубашками.

Кроме этого, Демна, опираясь на гротеск и постмодернизм Кристобаля, показал на подиуме спортивные комплекты и футболки, парки и пуховики, пальто-халаты и джемперы, джинсы и куртки из денима.

Некоторые образы дополняли огромные шляпы, которые выглядят будто перевернутые тарелки.

По стандартам показов середины XX века, шоу проходило в полной тишине. На важное событие приехала главный редактор американского Vogue Анна Винтур, дизайнер Канье Уэста, актриса Сальма Хайек и многие другие. Все гости держали в руках по одной гвоздике – символе Испании, являвшейся родиной Кристобаля Баленсиаги.

Кутюрная коллекция завершилась показом свадебного платья-футболки со шлейфом – репликой знаменитого платья Модного дома. Демна Гвасалия не добавлял от себя никаких штрихов, оставив в таком виде, в каком его создал сам основатель.

Показ для бренда стал настолько необычайным событием, что все фото с инстаграм-страницы, за которой следят более 11 миллионов пользователей, исчезли, в то же время подписчики могут увидеть только фотографии с кутюрного показа.



Кутюрная коллекция Balenciaga осень – зима 2021/22 / Vogue



Кутюрная коллекция Balenciaga осень – зима 2021/22 / Vogue



​Кутюрная коллекция Balenciaga осень – зима 2021/22 / Vogue



​Кутюрная коллекция Balenciaga осень – зима 2021/22 / Vogue



​Кутюрная коллекция Balenciaga осень – зима 2021/22 / Vogue



​Кутюрная коллекция Balenciaga осень – зима 2021/22 / Vogue



​Кутюрная коллекция Balenciaga осень – зима 2021/22 / Vogue



​Кутюрная коллекция Balenciaga осень – зима 2021/22 / Vogue



​Кутюрная коллекция Balenciaga осень – зима 2021/22 / Vogue