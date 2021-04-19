Лишь недавно велись разговоры о коллаборации двух модных гигантов – брендов Balenciaga и Gucci. Впрочем через несколько дней Balenciaga представили новую коллекцию pre-fall без логотипа итальянского модного дома.

Весь мир скорбит по беззаботной жизни и путешествиям. Пандемия коронавируса не остановила их, но сильно изменила. Путешествовать хотят все, но сомневаются, действительно ли это безопасно и удобно именно сейчас.

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Для тех, кто с нетерпением ожидает возобновления нашей "предыдущей жизни" бренд Balenciaga представил лукбук осенней коллекции, снятый фотографом Патриком Вельде. Модный дом представил кадры с моделями в надежде на то, что совсем скоро мы снова отправимся в Париж, Нью-Йорк, Лондон, Милан, Рим и много других любимых мест.

Креативный директор бренда Демна Гвасалия благодаря специалистам фотошопа переместил моделей на фон Пизанской башни, Бранденбургских ворот, Эйфелевой башни, Биг-Бена и пальм в солнечном Майами.

Перед показом коллекции pre-fall модный дом представил ролик с кадрами жизни до пандемии – с дельфинами, медузами, ракушками, объятиями, громкими празднованиями дней рождений и массовыми собраниями. В конце видеоролика в небо запустились сотни бумажных фонариков с посланием "Все будет хорошо".

Представленный видеоролик Balenciaga: видео