Испанский бренд Balenciaga и британский бренд Alexander McQueen объявили, что официально отказываются от использования натурального меха в своих коллекциях. Модные дома под руководством конгломерата Kering сообщили, что вместо меха животного происхождения они перейдут на более этичные аналоги этого материала.

Об отказе от натурального меха сообщила общественная организация Humane Society International, которая уже более 10 лет проводит кампанию #FurFreeBritain. Их главная цель – добиться, чтобы как можно большее количество британских брендов отказалось от работы с натуральным мехом.

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Отказ от использования и продажи натурального меха – частая практика в модной индустрии. Продажу меха хотят полностью запретить в Великобритании и Нью-Йорке.

Креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия не работал с натуральным мехом с самых первых дней своего пребывания на этом посту, но теперь подтвердил свою позицию официально. Изделий с натуральным мехом Balenciaga не представляли с 2015 года.

В компании Kering остались только два бренда, которые продолжают использовать натуральный мех – Saint Laurent и Brioni. Ранее от натурального меха отказались бренды Gucci, Prada, Versace, Burberry, Chanel Miu Miu, Diane von Furstenberg, которые также принадлежат французской корпорации Kering.

Одними из первых инициативу отказаться от натурального меха поддержал бренд Bottega Veneta, который уже более 20 лет использует искусственный мех.

К примеру, Модный дом Vivienne Westwood еще в 2006 году заявил, что полностью отказывается использовать натуральный мех. Сторонниками экомеха стали Ralph Lauren, Armani, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Stella McCartney. Звезды стритстайла также являются сторонниками экологического тренда.