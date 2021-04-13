В связи с пандемией коронавируса в 2020 году Институт костюма Met Gala отменили. В этом году традиционный бал, на котором собираются все знаменитости, решили восстановить. Светское событие пройдет не в мае, а 13 сентября. Долгожданное мероприятие состоится в музее Метрополитен в Нью-Йорке.

Обычно, fashion-событие проводят в первый понедельник месяца, однако 6 сентября в США отмечают День труда, поэтому мероприятие перенесли на неделю. Самая стильная модная ночь компенсирует потерянное прошлогоднее событие двумя частями.

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Модный критик Ванесса Фридман отметила, что первая выставка откроется в сентябре после Недели моды в Нью-Йорке, вторая – в мае 2022 года.

В 2021 году тема выставки и бала называется "В Америке: лексикон моды", то есть она будет посвящена американской моде.

Куратор Института костюма Эндрю Болтон рассказал, что событие Met Gala будет посвящено американскому модному обществу, пострадавшему за время пандемии.

Вторая выставка называется "В Америке: антология моды". Откроется она в первый понедельник мая 2022 года. В экспозицию выставки войдут работы таких американских дизайнеров, как Рой Холстон, Ральф Лорен и Вирджил Абло.

Ведущей бала станет 23-летняя поэтесса Аманда Горман, прославившаяся своим выступлением на церемонии инаугурации Джо Байдена. Ее называют любимицей главного редактора американского Vogue Анны Винтур. Девушка в апреле украсила обложку именитого глянца. Помогать ей будет дизайнер Том Форд.

Что известно о светском событии Met Gala?

Бал костюмов в музее Метрополитен в Нью-Йорке – это ежегодное мероприятие по сбору средств в пользу Института костюма. Он знаменует собой открытие ежегодной выставки в музее. Каждый год праздничное событие имеет разную тему выставки, задающую тему для вечерних платьев. Все гости должны выбрать образ в соответствии с предложенной темой.

Роскошное мероприятие Met Gala считается одним из самых важных светских событий в США. Стоит отметить, что событие абсолютно не дешевое. К примеру, в 2019 году те звездные гости, которые решили принять участие в бале Института костюма музея Метрополитен, должны были заплатить 30 тысяч долларов за входной билет. Но если они имели желание провести вечер за заранее забронированным столиком на закрытой вечеринке, цена такой услуги составляла 275 тысяч долларов.