С обретением Независимости Украины, модная индустрия начала развиваться в новом русле. В 1997 году Ирина Данилевская, Владимир Нечипорук, Сергей Бызов, Лилия Пустовит и Соня Забуга решили организовать в Украине модный показ национальных масштабов. Написав письмо в палату моды Франции с просьбой предоставить положение о проведении Недели моды, команда устроила первую на постсоветском пространстве официальную Неделю моды.

Читайте также Звезды в вышиванках: как национальная одежда стала трендом независимой Украины

Моду на украинское впервые подхватила дизайнер Лилия Пустовит. В 1999 году она создала коллекцию платьев с использованием национального колорита и этнических мотивов. В 2001 году украинских политиков начали одевать два львовских дизайнера – Оксана Караванская и Роксолана Богуцкая.

Впоследствии весь украинский бомонд одевали Андре Тан, Лилия Литковская, Алексей Залевский и многие другие дизайнеры. Украинские бренды открывали свои бутики в Европе, однако мировые знаменитости начали примерять одежду от наших дизайнеров значительно позже.

Наряды украинского бренда из года в год набирали популярность, впрочем, лишь в 2014 году произошла модная вспышка, которая навсегда перевернула fashion-индустрию. Спрос на украинский бренд вырос с начала Революции Достоинства. Платья, украшенные вышитым орнаментом, и традиционные вышиванки вызвали интерес за рубежом.

Сначала мировые знаменитости одна за другой сверкали на светских мероприятиях в украинских вышиванках и платьях, а затем начали массово добавлять в свои гардеробы наряды от наших дизайнеров, прославляя Украину на весь мир.

Накануне 30-летия Независимости Украины Fashion 24 вспоминает украинские бренды, в одежде которых красовались самые известные зарубежные знаменитости.

Vita Kin

Автор знаменитых платьев-вышиванок Вита Кин – первый украинский дизайнер, брендовые вещи которой начали одевать самые влиятельные мировые инфлюенсеры и звезды первой величины. В 2015 году The Wall Street Journal назвал украинские вышиванки самыми популярными платьями лета, а впоследствии в своем инстаграме фото в вышиванке украинского бренда опубликовала актриса Деми Мур. У знаменитости есть несколько вышитых платьев от украинского дизайнера.



Деми Мур в вышиванке Виты Кин / Фото из инстаграма актрисы

Yuliya Magdych

Львовянка Юлия Магдич продолжила традицию бабушки и мамы и начала создавать собственные вышиванки. Мама научила будущего дизайнера различным техникам вышивки и рассказала об энергетике ее символов, поэтому в 2013 году зародился бренд изысканных и оригинальных вышитых платьев.

Белую рубашку с красным орнаментом от украинского дизайнера актриса Кэтрин Зета-Джонс надела на свидание с мужем Майклом Дугласом. Образ знаменитость дополнила солнцезащитными очками, белой фуражкой и красными серьгами.



Кэтрин Зета-Джонс в вышитом платье Юлии Магдич / Фото из инстаграма актрисы

Bevza

Дизайнер Светлана Бевза после того, как завоевала популярность в Украине, отправилась покорять подиум за океаном. Ее стиль – минимализм, комфорт, четкие линии, она старается во всем достичь простоты. Несколько сезонов подряд Светлана Бевза является официальным участником Недели моды в Нью-Йорке, а ее бренд становится все известнее на американском рынке.

Шелковое длинное платье на себе примерила актриса Дакота Джонсон, в комбинезоне Bevza замуж вышла звезда культового сериала "Игра престолов" Софи Тернер. Также в наряде украинской марки красовалась Селена Гомес и Эмили Ратаковски. Последняя выбрала платье Bevza глубокого шоколадного оттенка с вырезом на животе.



Дакота Джонсон в платье Bevza / Фото Vogue



София Тернер вышла замуж в комбинезоне Bevza / Фото из инстаграма



Эмили Ратаковски в платье Bevza / Фото Vogue

Ruslan Baginskiy

Дизайнер Руслан Багинский (RB) прославил украинский бренд на весь мир благодаря своим фирменным шляпкам. Шляпа, одетая на одной из самых ярких стритстайл-звезд Елене Перминовой, сыграла решающую роль в популяризации бренда.

На инстаграм-профиль молодого украинского бренда начали массово подписываться поклонники Перминовой, а впоследствии шляпы и кепи стали носить такие знаменитости, как Мадонна, Ирина Шейк, Кайя Гербер, Белла Хадид, Ванесса Паради, Рози Хантингтон-Уайтли и многие другие.

Волна популярности, которая ушла из сети, постепенно перешла и на глянцевые издания – не заметить этот тренд было просто невозможно, ведь кепки с вышитыми буквами RB буквально заполонили все модные журналы.



Мадонна в кепи Руслана Багинского / Фото Vogue



Мадонна в шляпе Руслана Багинского / Фото Vogue



Белла Хадид в кепи Руслана Багинского / Фото з инстаграма



Ванесса Паради в кепи Руслана Багинского / Фото Pinterest

Gasanova

Наряды Донецкого дизайнера Эльвиры Гасановой продемонстрировали на себе супермодель Джиджи Хадид и светские львица Кортни и Хлои Кардашьян. Фишкой платьев стал прозрачный материал расшитый камнями Swarovski.

Джиджи в комбинезоне Gasanovа появилась в сентябре 2018 года, а представительницы популярного семейства Кардашьян позировали в похожих изделиях зимой 2019 года.



Джиджи Хадид в комбинезоне Эльвиры Гасановой / Фото из инстаграма дизайнера



Сестры Кардашьян в комбинезоне Эльвиры Гасановой / Фото из инстаграма Кендалл Дженнер

Ksenia Schnaider

Украинский бренд получил известность благодаря тому, что начал шить одежду из переработанных материалов. Вещи из старого денима внезапно покорили мир моды и стали хитом среди селебрити первой линии. Сейчас бренд специализируется на создании и совершенствовании технологий апсайклинга, а коллекции охватывают не только деним, но и спортивные костюмы и вечерние платья.

В 2020 году на улицах Парижа Джиджи Хадид попала в объективы папарацци в кардигане, который выполнен в технике пэчворк. Ксения и Антон Шнайдеры рубашки и кардиганы шили из остатков тканей. Такой подход позволил не только ответственно относиться к использованию материалов, но и сделал каждую вещь уникальной.



Джиджи Хадид в кардигане Ksenia Schnaider / Фото Vogue

Сестра Джиджи продемонстрировала еще одну фирменную вещь бренда – джинсы, которые сочетают в себе брюки кюлоты и skinny-джинсы. В интервью Vogue дизайнер призналась, что использовала для пошива старые джинсы Levi's, Lee и Wranglers, которые нашла на одном из секонд-хендов Киева.



Белла Хадид в джинсах Ксении Шнайдер / Фото из инстаграма Беллы Хадид



Дуа Липа в костюме Ksenia Schnaider / Фото Vogue

IENKI IENKI

В конце 2016 года появилась марка IENKI IENKI. Бренд запустил Дмитрий Евенко, который считается одним из 500 самых влиятельных людей мира моды по версии издания The Business of Fashion.

Дизайн моделей курток достаточно узнаваем: металлизированная ткань, яркие цвета, over-силуэт, наличие накладных карманов и пояса. С самого начала своего существования бренд завоевал популярность за рубежом.

В пуховиках украинского бренда под прицелы фотокамер попадали Белла и Джиджи Хадид, Эмили Ратаковски, Ирина Шейк, Кортни Кардашьян, Хейли Бибер и многие другие знаменитости.



Эмили Ратаковски в пуховике IENKI IENKI / Фото из инстаграма бренда



Ирина Шейк в пуховике IENKI IENKI / Фото з інстаграму бренда

CULTNAKED

Наряд украинского бренда CULTNAKED, основательницей которой является фотограф и дизайнер из Львова Мэри Фуртас, набирает широкую популярность. Брюки отечественной марки надела Кендалл Дженнер и 27-летняя американская певица Ариана Гранде.

"Где-то в Лос-Анжелесе самая высокооплачиваемая модель в мире носит вещи, которые я создала со своей лучшей командой здесь, во Львове. Эмоции зашкаливают", – поделилась впечатлениями основательница бренда Мэри Фуртас.



Кендалл Дженнер в штанах CULTNAKED / Фото из инстаграма бренда



Ариана Гранде в штанах CULTNAKED / Фото из инстаграма бренда

TTSWTRS

TTSWTRS – это украинский бренд одежды, создающий наряды с работами известных татуировщиков. Одежда отечественного бренда широко популярна во всем мире. Вещи марки представлены в концепт-сторах Нью-Йорка, Милана, Лондона, Токио, Сеула и Гонконга.

Основательницей и креативной директоршей бренда является украинский дизайнер Анна Осмехина. Одежда TTSWTRS, вдохновленная искусством татуировки и телом во всех его формах, носят такие знаменитости, как Ники Минаж, Кортни Кардашьян, Ирина Шейк, Кайли Дженнер и многие другие.

Зимой Ирина Шейк прогуливалась по Нью-Йорку в двубортном пуховом бомбере от отечественного бренда. Модель не впервые выбрала изделие от бренда TTSWTRS. Раньше она надевала белое шелковое платье нюдового оттенка.

Весной в лосинах отечественного бренда позировала девушка Илона Маска – 33-летняя исполнительница Граймс. Образ знаменитость довершила черным худи и длинной шотландской юбкой.



Ирина Шейк в бомбере TTSWTRS / Фото Vogue



Граймс в лосинах TTSWTRS / Фото из инстаграма певицы

Litkovskaya

Лилия Литковская считается одним из самых прогрессивных дизайнеров из Украины. Бренд одежды знаменитость основала в далеком 2009 году. В 2011, 2014 и 2015 годах получала премию Best Fashion Awards в номинации "Лучший дизайнер женской одежды". В 2013 году она вошла в список 200 самых перспективных молодых дизайнеров мира по версии Vogue Italia.

С 2017 по 2019 год Лилия Литковская представляла свои коллекции на парижской Неделе моды. Именно в 2019 году мировая супермодель Наоми Кэмпбелл появилась на публике в джинсах от украинского бренда Litkovskaya. Изделие, которое выбрала "Черная пантера", сразу стало хитом продаж во всех международных магазинах.