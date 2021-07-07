Сияющий наряд: Armani Privé представили кутюрную коллекцию осень – зима 2021/22

Итальянский 86-летний дизайнер Джорджо Армани представил кутюрную коллекцию с названием "Shine". Такое название не случайно. Модельер назвал коллекцию "сияющей", поскольку для пошива костюмов и платьев использовалась шелковая блестящая органза.

Коллекция представлена в нежных цветах радуги. Шелковые юбки, брюки, костюмы и платья удачно совместились с 15 образами, которые Джорджо Армани представил из предыдущей коллекции, которую проводил в миланском ателье. По словам модельера, он хотел, чтобы зрители наконец увидели вещи вживую и в движении, а не на дисплеях.

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Кутюрный наряд представители моды уже готовы видеть на красных дорожках. Бархатные жакеты, легкие пальто на манер кимоно, накидка из жемчужной сетки и многоярусные платья, фактура которых напоминала целлофан – идеальный вариант для светских событий.

Блестящую шелковую органзу Джорджо Армани использовал для создания брюк и платьев, добавив свой фирменный и незаменимый акцент – слои прозрачной ткани. Эта техника позволила создать невидимый блестящий ореол, который прекрасно сработал вместе с мерцающими цветочными вышивками и полупрозрачными блестками.

Воздушные текстуры и пастельные радужные оттенки дизайнер объединил в многоярусных платьях. Украшенный перьями шелковый плащ из органзы и сиреневый жакет с вышивкой по краям – из самых ярких примеров.



Armani Privé Coutere осень – зима 2021/22 / Vogue



​Armani Privé Coutere осень – зима 2021/22 / Vogue



​Armani Privé Coutere осень – зима 2021/22 / Vogue



​Armani Privé Coutere осень – зима 2021/22 / Vogue



​Armani Privé Coutere осень – зима 2021/22 / Vogue



​Armani Privé Coutere осень – зима 2021/22 / Vogue



​Armani Privé Coutere осень – зима 2021/22 / Vogue



​Armani Privé Coutere осень – зима 2021/22 / Vogue



​Armani Privé Coutere осень – зима 2021/22 / Vogue



​Armani Privé Coutere осень – зима 2021/22 / Vogue