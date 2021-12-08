Ариана Гранде удалила фото из инстаграма из-за обвинений в азианфишинге: как выглядел образ

28-летняя американская певица Ариана Гранде любит стильную одежду. Девушка следит за модой и демонстрирует эффектные образы, впрочем, один из них очень не понравился пользователям.

О фирменном макияже знают все 280 миллионов поклонников Арианы, которые следят за ней в инстаграме, однако после публикации очередных фотографий что-то пошло не так.

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Глаза – главный акцент в мейкапе исполнительницы. Знаменитость всегда появляется перед камерами с широкими черными стрелками, которые рисует карандашом, лайнером и гелевой подводкой. Певица подчеркивает пухлые губы помадами из нюдовой гаммы и довершает аутфит высоким конским хвостом.

Накануне звезда опубликовала несколько необычайно красивых кадров в стильном образе, который можно легко повторить. Впрочем, вместо того, чтобы засыпать исполнительницу приятными комментариями, на нее свалился шквал критики и обвинения в том, что Ариана старается быть похожей на представителей азиатской расы.

Певица удалила фото из инстаграма, впрочем, фотографии все же распространились по сети.

Образ Арианы Гранде

Американская исполнительница надела на обнаженное тело маскулинный жакет серо-коричневого цвета. На низ звезда надела черные колготки и обула супертрендовые туфли от Versace MEDUSA AEVITAS с высокими каблуками и двойной платформой за 28 тысяч гривен.

Нежный образ девушка дополнила белым платочком на шее, минималистичными серьгами и несколькими перстнями. Аутфит певицы довершил хвост с белым бантом, а также насыщенный макияж, который состоял из малинового блеска и черных стрелок.



Образ Арианы Гранде / Фото из твиттера



Образ Арианы Гранде / Фото из твиттера