Смуглая модель с марокканскими корнями идеально вписывается своими аутфитами с восточными девушками. Вместе с мужем Венсаном Касселем Тина совершила очередной светский выход в городе Джидда.

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Влюбленные супруги продумали идеальный парный look, от которого невозможно отвести взгляд. Манекенщица выбрала полностью черный образ, а Венсан – белоснежный.

Образ Тины Кунаки

Тина чтит восточные традиции, поэтому отказалась от сексуальных европейских платьев с многочисленными вырезами и оголенными частями тела. Знаменитость выбрала закрытое черное платье на длинный рукав классического кроя со шлейфом от бренда Mônotє.

Звезда стритстайла заплела афрокосички и надела черный платок. На ее лице сиял идеальный макияж в золотистых тонах и ювелирные крошечные серьги.

Актер Венсан Кассель позировал перед камерой в белой рубашке с расщепленными верхними пуговицами и белом костюме. Его образ завершили молочно-кремовые кроссовки.



Тина Кунаки очаровала нежным образом / Фото из инстаграма модели



Тина Кунаки очаровала нежным образом / Фото из инстаграма модели