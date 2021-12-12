Антитренды зимы: от каких вещей надо немедленно избавиться в своем гардеробе

Даже несмотря на то, что трендовые вещи часто переходят из одного сезона в другой, некоторые элементы гардероба вытесняют микротренды, которые находятся на пике популярности. Сейчас большинство девушек следят за модой, впрочем, есть и те, которые до сих пор допускают ошибки в выборе вещей, которые давно стали антитрендовыми.

За последние годы модный мир не предложил нам никаких новых вещей – джинсы, рубашки, джемперы, юбки, брюки. Все эти предметы гардероба нам давно известны, со временем лишь меняются их фасоны и цвета. Именно поэтому важно знать, какие вещи больше испортят ваш образ, чем дополнят.

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Приталенный пуховик

Пуховик, который тесно прилегает к телу – вещь совершенно неактуальная. Эта верхняя одежда не позволяет создать многослойный образ и подобрать правильную обувь. В какие бы модные вещи вы ни оделись, приталенный пуховик мгновенно вернет вас на 10 лет в прошлое.



Антитренды зимы 2021/22 / Фото с Pinterest

Натуральный мех

Несколько лет подряд модные инфлюенсеры отказываются от натурального меха. Масс-маркеты сейчас переполнены стильными шубами разных фасонов и цветов из искусственного меха. От убийства животных ради одежды отказываются знаменитые бренды, а недавно глянец Elle полностью отказался от рекламы меха на страницах своего журнала.



Антитренды зимы 2021/22 / Фото с Pinterest

Комплект шапка, шарф и варежки

Шапка и варежки одного цвета уже давно отжили свое. В современном мире нет ни одной звезды стритстайла, которая бы дополнила свой аутфит таким комплектом. Запомните, что уже не модно выбирать шапку и шарф одной вязки и цвета.



Антитренды зимы 2021/22 / Фото с Pinterest

Короткие джинсовые шорты

Короткие шорты из денима неактуальны ни для одного сезона, не только зимы, впрочем, некоторые девушки еще любят одеть джинсовые шоры из летнего гардероба в сочетании с зимними вещами. Если не хотите выглядеть нелепо – откажитесь от таких шорт раз и навсегда.



Антитренды зимы 2021/22 / Фото с Pinterest

Джинсы скинни с сапогами до колен

Так, джинсы скинни не в моде уже несколько сезонов, впрочем, звезды еще одевают их под ботинки или челси. Но если сочетание короткой обуви с узкими джинсами не режут глаз, то обжатые джинсы с сапогами до колен – худшее, что вы можете сделать.



Антитренды зимы 2021/22 / Фото с Pinterest