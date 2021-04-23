Мода – быстротечная вещь, которая меняется с приходом нового сезона и трендовых элементов гардероба. Каждый год немалое количество вещей теряет свою актуальность, а им на замену приходят новые тренды.

Концепция быстрой моды имеет такой принцип работы: новые тенденции начинают вытеснять те элементы гардероба, которые только недавно считались востребованными.

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Модные тенденции – явление довольно неустойчивое. В один момент стильную вещь хотят буквально все, а когда уже гардеробы всех модниц пополняются актуальным элементом гардероба, вещь перестает быть модной.

Именно поэтому внимательнее присмотритесь к аксессуарам, которые уже не актуальны, а на замену им пришли более интересные элементы.

Берет

Только осенью этот элемент гардероба считался трендовым, а уже в этом сезоне его вытеснили панамы, бейсболки и косынки.



Антитренды весны / Harper's Bazaar

Стильная альтернатива

Кроссовки на массивной подошве

Спортивная обувь на массивной подошве заканчивает свой триумфальный марафон, который длился несколько сезонов. Теперь выбирайте узкие черные лакированные лоферы, экокеды Veja, изысканные мюли или дерзкие клоги на плоской подошве.



Антитренды весны / Harper's Bazaar

Стильная альтернатива

Тонкие очки

Любителям тонких очков стоит распрощаться с этими моделями. Очки, выполненные в виде максимально тонкой полосы, вернувшиеся в моду с подачи Демны Гвасалии, сейчас потеряли свою актуальность. Выбирайте в этом сезоне солнцезащитные очки по примеру Жюли Феррери или Леони Ханне.



Антитренды весны / Harper's Bazaar

Стильная альтернатива

Фенечки из бисера

Недавно фенечки из бисера считались ультратрендом, а уже в этом сезоне этот аксессуар вытеснили мелкие жемчужинки в виде чокеров или перстней.



Антитренды весны / Harper's Bazaar

Cтильна альтернатива

Поясная сумка

Поясные сумки имеют мизерные шансы задержаться в этом сезоне. Чем быстрее вы поменяете такую модель на красивую сумку-багет, тем больше у вас шансов оставаться стильной.



Антитренды весны / Harper's Bazaar

Стильная альтернатива