Антитренды весны: какие аксессуары больше не актуальны
Мода – быстротечная вещь, которая меняется с приходом нового сезона и трендовых элементов гардероба. Каждый год немалое количество вещей теряет свою актуальность, а им на замену приходят новые тренды.
Источник:Harper's Bazaar
Концепция быстрой моды имеет такой принцип работы: новые тенденции начинают вытеснять те элементы гардероба, которые только недавно считались востребованными.
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Модные тенденции – явление довольно неустойчивое. В один момент стильную вещь хотят буквально все, а когда уже гардеробы всех модниц пополняются актуальным элементом гардероба, вещь перестает быть модной.
Именно поэтому внимательнее присмотритесь к аксессуарам, которые уже не актуальны, а на замену им пришли более интересные элементы.
Берет
Только осенью этот элемент гардероба считался трендовым, а уже в этом сезоне его вытеснили панамы, бейсболки и косынки.
Антитренды весны / Harper's Bazaar
Стильная альтернатива
Кроссовки на массивной подошве
Спортивная обувь на массивной подошве заканчивает свой триумфальный марафон, который длился несколько сезонов. Теперь выбирайте узкие черные лакированные лоферы, экокеды Veja, изысканные мюли или дерзкие клоги на плоской подошве.
Антитренды весны / Harper's Bazaar
Стильная альтернатива
Тонкие очки
Любителям тонких очков стоит распрощаться с этими моделями. Очки, выполненные в виде максимально тонкой полосы, вернувшиеся в моду с подачи Демны Гвасалии, сейчас потеряли свою актуальность. Выбирайте в этом сезоне солнцезащитные очки по примеру Жюли Феррери или Леони Ханне.
Антитренды весны / Harper's Bazaar
Стильная альтернатива
Фенечки из бисера
Недавно фенечки из бисера считались ультратрендом, а уже в этом сезоне этот аксессуар вытеснили мелкие жемчужинки в виде чокеров или перстней.
Антитренды весны / Harper's Bazaar
Cтильна альтернатива
Поясная сумка
Поясные сумки имеют мизерные шансы задержаться в этом сезоне. Чем быстрее вы поменяете такую модель на красивую сумку-багет, тем больше у вас шансов оставаться стильной.
Антитренды весны / Harper's Bazaar
Стильная альтернатива
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