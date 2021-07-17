Удачный комплект одежды способен сделать особенным любой образ, а немодные элементы гардероба могут испортить дорогой и изысканный наряд.

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Перед тем, как следовать тенденциям моды, обязательно нужно избавиться от вещей, которые потеряли свою актуальность в предыдущем или новом сезоне.

Сочетание юбки и кроссовок

Сейчас кроссовки немного отошли на второй план, поскольку первенство заняли яркие босоножки, вьетнамки, сандалии на липучках и мюли. Платья и юбки теперь стоит сочетать именно с такой обувью, а вот кроссовки можно совместить с брюками и джинсами.

Антитренды лета 2021 / Фото с Pinterest

Трикотажные костюмы в спортивном стиле

В период массовой самоизоляции в 2020 году появились десятки брендов, которые начали выпускать спортивные костюмы. Во время пандемии, когда наши выходы ограничивались лишь парком у дома, такие костюмы были просто мастхевом сезона, однако сейчас их звездный час уже заканчивается.

Это вовсе не значит, что джоггеры и худи стали антитрендом, но в паре их лучше не носить. К примеру, надевайте в комплект к брюкам короткие топы, а худи станут отличной альтернативой джинсам в прохладный день.

Антитренды лета 2021 / Фото с Pinterest

Обилие оборок

Обилие воланов разных цветов и размеров осталось в прошлом. Сейчас одежда стала более минималистичной, без добавления фактурности, поэтому все платья и рубашки с оборками надо заменить платьями с разрезом на талии и спине и рубашками простого кроя оверсайз.

Антитренды лета 2021 / Фото с Pinterest

Черно-белый комплект

Сочетание черного и белого никогда не выйдет из моды, однако в этом сезоне надо обратить внимание на наряды пастельных и ярких цветов. В масс-маркете можно найти любой элемент гардероба в трендовом зеленом, розовом, оранжевом и лимонном цвете, а сочетание черного и белого стоит придержать до осеннего сезона.

Антитренды лета 2021 / Фото с Pinterest

Футболка з наплічниками

Футболки с плечиками в прошлом году были суперпопулярными, но они скорее были сезонным микротрендом, ведь сейчас такие изделия уже никто не носит. Теперь вместо таких футболок сделайте ставку на модные минималистичные топы, или изделия на завязках, которые подчеркивают стройную талию.

Антитренды лета 2021 / Фото с Pinterest