Украинский дизайнер назвал те вещи, которые делают образ модницы несколько устаревшим и неактуальным. Кроме этого, Андре Тан показал на примерах, чем можно заменить уже не трендовые фасоны.

Стоит знать Комбинезоны – это неженственно: Андре Тан развеял самые популярные модные мифы

Вещи, которые являются антитрендом в 2021 году

Приталенные костюмы

Фактически все дизайнеры в этом сезоне представили в новых линейках наряды oversize. Эти вещи добавляют стиля и точно подойдут всем типам фигуры. Поэтому Андре Тан советует заменить брючные приталенные костюмы на наряды со свободным кроем.

Когда вещи очень приталенные, это не украшает. Важно, чтобы между телом и одеждой было пространство хотя бы в 1–2 сантиметра. Это придаст образу легкости. Как минимум сочетайте приталенный силуэт с oversize,

– посоветовал Андре Тан.

Откажитесь от приталенных костюмов / Фото инстаграм Андре Тана

Винтажные вещи

Мода однозначно повторяется, а потому вещи, которые носили наши бабушки, могут быть на пике популярности сейчас. Однако здесь тоже стоит учитывать то, что старый крой или фасоны обуви не всегда выглядят настолько стильно, как бы хотелось всем модницам.

Подбирайте правильно винтажные вещи / Фото инстаграм Андре Тана

"Нет" тонкой или прозрачной ткани

Слишком тонкая ткань может испортить любой образ. И даже если это хлопок или трикотаж – такие вещи будут смотреться дешево и непривлекательно. Кроме этого, наряд подчеркнет неровности кожи и нижнее белье. Поэтому Андре Тан советует заменить прозрачную одежду на наряды из более плотной ткани.



Выбирайте наряды из плотной ткани / Фото инстаграм Андре Тана

Новые коллекции одежды и обуви, модные веяния в одежде и аксессуарах – следить за новинками фэшн-индустрии удобно, отдыхая возле электрокамина Dimplex. Выбирайте свой электрокамин Dimplex , чтобы быть в тренде.

Вещи с устаревшим декором

Замените наряд со стразами или ярким декором на лаконичные вещи. Тогда эта одежда долго не будет терять своей актуальности, а вы будете выглядеть всегда стильно.

Стразы, пайетки, аппликации, бусинки и прочий декор сразу выдают год, когда вы купили вещь. Обычно такие предметы актуальны только один сезон. Поэтому мой совет: чем меньше декора, тем больше сезонов вы будете носить вещь,

– отметил Андре Тан.



Выбирайте наряды без декора / Фото инстаграм Андре Тана

Ультракороткие мини

Короткие наряды уже давно не появляются в новых коллекциях одежды. Зато дизайнеры предлагают вещи, которые выгодно подчеркивают талию и ноги.

"Обращайте внимание на длину во всем: рукава, брюки, верхняя одежда. Например, рукав в три четверти – признак устаревшей вещи. Лучше будет его обрезать или закатывать до длины выше локтя. Пальто до колен также выдает несовременный крой – более актуальными станут варианты длины миди или макси", – посоветовал Андре Тан.



Мини – не тренд в 2021 году / Фото инстаграм Андре Тана