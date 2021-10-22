Все любят красивые вещи и хотят стильно одеваться, но не всем удается актуально выглядеть. Есть вещи, которые не производят никакого впечатления и просто портят аутфит. Чтобы уберечь себя от модных провалов – обратите внимание на вещи, которые давно уже не пользуются популярностью.

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Перед тем, как следовать трендам, не бойтесь избавиться от вещей, которые потеряли свою актуальность и могут испортить ваш изысканный наряд.

Короткое пальто

Короткое пальто уже давно потеряло свою актуальность. Короткий фасон уже безнадежно устарел. Эта верхняя одежда не входит ни в один список базовых вещей гардероба, поскольку ее трудно сочетать с другой одеждой и подстраивать под другие стили. Современные тренды предлагают делать ставку на пальто миди или макси свободного кроя.



Антитренды осени 2021 / Фото с Pinterest

Джинсы скинни

Несмотря на то, что джинсы скинни несколько сезонов считаются главным антитрендом среди денимовых изделий, многие девушки продолжают их еще носить. Осенью такие джинсы удобно носить, ведь в них можно легко заправлять сапоги, впрочем, стилисты советуют выбирать модные леггинсы.



Антитренды осени 2021 / Фото с Pinterest

Спортивные костюмы

Слишком зауженные брюки и спортивная куртка могут испортить ваш образ. Такой комплект не стоит сочетать ни с курткой, ни с тренчем, ни с пальто. Если вы любите спортивные костюмы за их удобство, выбирайте трикотажные изделия со свитшотом и широкими брюками.



Антитренды осени 2021 / Фото с Pinterest

Лаконичный кардиган

Облегающие лаконичные кардиганы – антитренд осени, от них следует немедленно отказаться. В них практически невозможно найти удачный нижний слой одежды, поскольку для холодного времени года майки и футболки отнюдь не подойдут. Делайте ставку на вязаные объемные изделия, которые удачно подчеркнут любой ваш образ.



Антитренды осени 2021 / Фото с Pinterest

Приталенная куртка-кожанка

Кожаная куртка, которую называют косухой, никогда не выходит из трендов, однако с течением времени следует обращать внимание на ее фасон и размер. Сейчас приталенные кожаные куртки уже не в моде, поэтому покупайте изделие на размер больше. Он не только будет стильно выглядеть, но и поможет вам надеть любой объемный свитер под низ.



Антитренды осени 2021 / Фото с Pinterest