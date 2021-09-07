Анна Тринчер стала лицом коллекции Андре Тана для тинейджеров: фото стильных образов

Один из самых выдающихся мужчин в украинской модной индустрии Андре Тан порадовал поклонников двумя новостями. Он переименовал бренд Andre Tan Kids на Andre Tan Easy и пригласил стать лицом новой коллекции для тинейджеров Анну Тринчер.

Дизайнер Андре Тан хорошо разбирается не только в моде для взрослых, но и для детей и тинейджеров. Модельер точно знает, что нужно современным подросткам, поэтому создал новую коллекцию. Он пригласил стать лицом одну из главных героинь украинского сериала "Школа" Анну Тринчер.

Партнерский материал Паровые камины в классическом стиле для квартиры и дома: обзор современных элементов интерьера

"Андре Тан – самый известный дизайнер в Украине, и у него невероятная узнаваемость. Всего этого могло не быть, если бы он не был так талантлив. Мой выбор одежды в подростковой коллекции – это мегастильные и современные вещи", – отметила Анна Тринчер.

Она также отметила, что очень часто родители сами подбирают одежду для своих детей, и это не всегда удачный выбор. Для большинства родителей в приоритете качество, но это не всегда означает стильно. По ее словам, Andre Tan Easy – идеальное сочетание моды, качества и стоимости.

Новые коллекции одежды и обуви, модные веяния в одежде и аксессуарах – следить за новинками фэшн-индустрии удобно, отдыхая возле электрокамина Dimplex. Выбирайте свой электрокамин, чтобы быть в тренде.

Бренд Andre Tan Kids развивается и растет вместе со своими потребителями. Одежда бренда подходит не только маленьким модникам, но и помогает самовыражаться требовательному поколению тинейджеров.

В новой коллекции представлена белая рубашка и базовый сарафан, которые подойдут для учебы. Тинейджеры могут выбрать для себя стильный велюровый костюм, платье цвета фуксии – трендового цвета сезона осень-зима 2021/22, мини-юбку, свитшот и много других элементов гардероба.



Анна Тринчер презентует новую коллекцию Andre Tan Easy / Фото пресс-службы



Анна Тринчер презентует новую коллекцию Andre Tan Easy / Фото пресс-службы



Анна Тринчер презентует новую коллекцию Andre Tan Easy / Фото пресс-службы



Анна Тринчер презентует новую коллекцию Andre Tan Easy / Фото пресс-службы



Анна Тринчер презентует новую коллекцию Andre Tan Easy / Фото пресс-службы



Анна Тринчер презентует новую коллекцию Andre Tan Easy / Фото пресс-службы