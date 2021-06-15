Анна Ризатдинова, Tayanna и Илона Гвоздева пришли со своими детьми на показ Андре Тана: фото

Известный украинский дизайнер Андре Тан в рамках VI всеукраинского детского фестиваля моделей и дизайнеров Ukrainian Fashion Kids представил совместную коллекцию рюкзаков для подростков с брендом YES.

Андре Тан и украинский производитель рюкзаков, аксессуаров и канцтоваров для школы YES вместе создали капсульную коллекцию сумок и рюкзаков для детей и подростков.

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В линейку вошли 5 моделей (два рюкзака, два шопера и поясная сумка) в черном и бежевом цветах. Их украшают фразы и рисунки, по стилистике напоминающие временные татуировки или надписи на полях школьных тетрадей.

"Не знаю, кто и почему решил, что детские вещи должны быть ярких цветов или с принтами по мотивам мультфильмов. Дизайнеры, которые рисуют на рюкзаке пони, украшают его стразами и думают, что угадали настроение нового поколения, жестоко ошибаются. Я, как отец будущей школьницы, убежден, что детские вещи должны быть такими же стильными, как и вещи их родителей", – говорит Андре Тан.

В портфолио бренда Andre TAN – целый ряд успешных fashion-коллабораций с именитыми дизайнерами и известными брендами. Цель такого партнерства – создание лимитированной эксклюзивной коллекции, которая эффектно и совершенно по-новому выразит ДНК и ценности бренда.

Именно поэтому после совместной коллаборации одежды с телеведущей Екатериной Осадчей, дизайнер приступил к разработке новой коллекции.

Для представления коллекции YES by Andre TAN на главный подиум VI всеукраинского детского фестиваля моделей и дизайнеров Ukrainian Fashion Kids пришли звездные родители и их дети: Илона Гвоздева с Валерией, дети Эдгара и Славы Каминских – Леон и Лаура, Слава Демин с сыном Владом, TAYANNA с Даниэлем, Анастасия Приходько с дочкой Нариной и сыном Гордеем, Анна Ризатдинова с Романом, Алина Шаманская с сыном Артуром, Солоха с крестницей Мартой, Наталья Холоденко с дочкой Вивьен и сыном Иларионом, Владимир и Оксана Бондаренко с дочерью Анной.



Андре Тан и бренд YES представили коллекцию рюкзаков / Фото пресс-службы



Андре Тан и бренд YES представили коллекцию рюкзаков / Фото пресс-службы



Андре Тан и бренд YES представили коллекцию рюкзаков / Фото пресс-службы



Андре Тан и бренд YES представили коллекцию рюкзаков / Фото пресс-службы



Андре Тан и бренд YES представили коллекцию рюкзаков / Фото пресс-службы



Андре Тан и бренд YES представили коллекцию рюкзаков / Фото пресс-службы



Андре Тан и бренд YES представили коллекцию рюкзаков / Фото пресс-службы



Андре Тан и бренд YES представили коллекцию рюкзаков / Фото пресс-службы



Андре Тан и бренд YES представили коллекцию рюкзаков / Фото пресс-службы



Андре Тан и бренд YES представили коллекцию рюкзаков / Фото пресс-службы

