20 января 2021 года победительница конкурса "Мисс Украина-Вселенная 2014" Анна Андрес впервые стала мамой. У супружеской четы предпринимателя Давида Барокаса и модели Анны Андрес родился сын. Новоиспеченная мама засняла на камеру первый выход с малышом и поделилась милыми кадрами со своими подписчиками.

Источник: инстаграм Анны Андрес

Анна Андрес и ее муж Давид Барокас, французский предприниматель в сфере недвижимости длительное время скрывали свою личную жизнь от посторонних глаз. В интервью Анна отметила, что ни она, ни ее возлюбленный не любят афишировать отношения.

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Впрочем, в июле украинская модель все же решила приоткрыть завесу своей личной жизни и поделилась с поклонниками фотографиями с камерной свадьбы на Лазурном побережье. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы, поэтому влюбленным пришлось скорректировать дату и формат торжества.

С положительными новостями ювелирный дизайнер незамедлительно и уже в ноябре сообщила об ожидании появления первенца. Андрес долго скрывала свое состояние, но все же опубликовала трогательные фото с беременным животом на 28 неделе беременности.

В период беременности украинская модель активно делилась стильными кадрами со своими поклонниками. Анна надевала замечательные аутфиты на последних месяцах беременности, а большой живот вовсе не мешал создавать безупречные образы, которые хотелось повторить. После рождения сына Андрес впервые вышла на прогулку в интересном образе.

Образ Анны Андрес

Модель Анна Андрес сейчас находится в Каннах. Она поделилась кадрами, на которых позирует на фоне серой плитки и пальм с детской коляской. Модель предстала перед камерой в изысканном лаконичном пальто Prada серого цвета с минималистическими пуговицами и вырезами выше колен.

Также она надела черный лонгслив и лосины Calzedonia. Стильный образ знаменитость дополнила горчичной небольшой шляпой Loro Piana и сапогами-казаками Isabel Marant. Изысканности аутфиту добавили черные очки и волосы заплетенные в косу. Безупречный look Андрес дополнила поясной сумкой Bottega Veneta.



Стильный выход после беременности / Фото из инстаграма Анны Андрес



​Стильный выход после беременности / Фото из инстаграма Анны Андрес