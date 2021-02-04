27-летняя модель Анна Андрес, которая недавно впервые стала мамой, в очередной раз очаровала своим стильным выходом. Звездная мамочка прогулялась в безупречном наряде.

Источник: инстаграм Анны Андрес

Успешная модель, инстаграм-инфлюенсер и основательница бренда Anna Andres Jewelry наслаждаясь материнством не забывает о своих стильных выходах.

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Анна любит одевать изысканные наряды, поэтому показала своей почти миллионной аудитории интересный зимний образ.

Стильный look Анны Андрес

Модель предстала перед камерой в черной дубленке длины миди с белой овчиной на воротнике. Под низ Андрес надела черный свитшот. Образ дополнили черные лосины и сапоги. Наряд знаменитость решила разбавить розовой шляпой.

Волосы Анна распустила, а на лице сделала нежный естественный макияж. Образ довершила небольшая красная сумка на плечо с длинной ручкой, украшенная лепестками в форме цветка.

В заметке модель отметила, что в конце своей беременности набрала почти 15 килограммов, а за 2 недели после рождения сына, ей удалось сбросить 12 килограммов.

"Теряю вес стремительно и без усилий, если конкретно – усилия нет вообще, ноль диеты и ноль спорта. Единственный момент – недосыпание и грудное кормление", – написала Анна в заметке.



Анна Андрес показала стильный выход / Фото с инстаграма



Анна Андрес показала стильный выход / Фото с инстаграма