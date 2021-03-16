27-летняя модель Анна Андрес, которая в начале года впервые стала мамой, поразила своим безупречным внешним видом. Девушка быстро вернулась в свою привычную форму и продемонстрировала лаконичный и стильный образ.

У супругов, предпринимателя Давида Барокаса и победительницы конкурса "Мисс Украина-Вселенная 2014" Анны Андрес, 20 января родился первенец. Сейчас успешная модель, инстаграм-инфлюенсер и основательница бренда Anna Andres Jewelry наслаждается материнством.

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Анна уже показывала в сети кадры своего сыночка, а в этот раз решила вернуться к своей любимой рубрике в инстаграме и продемонстрировать своим поклонникам стильный образ.

Образ Анны Андрес

Модель предстала перед камерой в кожаном обтягивающем лонгсливе и черных кожаных брюках. Образ знаменитость дополнила серым жакетом от Prada. Такой look можно довольно легко повторить.

Касательно аксессуаров, то модель предпочла стильные часы с серебряным циферблатом и черным ремешком. Ее руку украшал браслет из жемчужин и кольцо с массивным камнем.

"Я называю это кожаной одержимостью", – подписала кадры Анна Андрес.



Стильный образ Анны Андрес / Фото с инстаграма



Стильный образ Анны Андрес / Фото с инстаграма