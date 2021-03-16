Анна Андрес примерила стильный образ, который можно легко повторить: фото
27-летняя модель Анна Андрес, которая в начале года впервые стала мамой, поразила своим безупречным внешним видом. Девушка быстро вернулась в свою привычную форму и продемонстрировала лаконичный и стильный образ.
Источник:инстаграм Анны Андрес
У супругов, предпринимателя Давида Барокаса и победительницы конкурса "Мисс Украина-Вселенная 2014" Анны Андрес, 20 января родился первенец. Сейчас успешная модель, инстаграм-инфлюенсер и основательница бренда Anna Andres Jewelry наслаждается материнством.
Обратите внимание Маша Ефросинина представила во Львове собственный бренд одежды Mashsh: фото
Анна уже показывала в сети кадры своего сыночка, а в этот раз решила вернуться к своей любимой рубрике в инстаграме и продемонстрировать своим поклонникам стильный образ.
Образ Анны Андрес
Модель предстала перед камерой в кожаном обтягивающем лонгсливе и черных кожаных брюках. Образ знаменитость дополнила серым жакетом от Prada. Такой look можно довольно легко повторить.
Касательно аксессуаров, то модель предпочла стильные часы с серебряным циферблатом и черным ремешком. Ее руку украшал браслет из жемчужин и кольцо с массивным камнем.
"Я называю это кожаной одержимостью", – подписала кадры Анна Андрес.
Стильный образ Анны Андрес / Фото с инстаграма
Стильный образ Анны Андрес / Фото с инстаграма
Поделиться новостью