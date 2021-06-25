Модель проживает со своей семьей в Каннах. Анна Андрес и ее муж Давид Барокас, французский предприниматель в сфере недвижимости поженились летом прошлого года, а уже в начале 2021 года у них родился сын. Сейчас ювелирная дизайнер отправилась в Париж, откуда и показала новое фото.

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Образ Анны Андрес

Новый кадр Анна сделала в зеркале на фоне рейлов с одеждой. Вероятно, модница сделала фото в одном из люксовых магазинов Парижа. Модель не скрывает, что любит роскошные дорогие наряды, поэтому обычно всегда отмечает на фото бренд одежды, в который она оделась.

Львовянка примерила белую базовую футболку, которую дополнила роскошным удлиненным жакетом с вертикальными белыми линиями и золотыми пуговицами от Saint Laurent.

Дополнили аутфит знаменитости голубые джинсы бренда ральф Ralph Lauren. Образ инфлюенсера завершили золотые часы, перстень, коричневая сумка из крокодиловой кожи от Hermes и коричневые солнцезащитные очки с черной оправой.

Длинные волосы девушка распустила, а на лице сделала естественный макияж, накрасив губы нюдовой помадой.



Стильный образ Анны Андрес / Фото из инстаграма