Украинская богиня: Анна Андрес показала любимые образы в Каннах – стильная подборка

Победительница конкурса "Мисс Украина-Вселенная 2014" Анна Андрес поразила Сеть безупречными аутфитами. 27-летняя модель показала поклонникам 3 любимых образа.
Успешная модель, инстаграм-инфлюенсер и основательница бренда Anna Andres Jewelry опубликовала серию снимков на своей личной странице в инстаграме. Анна показала 2 очаровательные платья и стильный образ, который можно примерить для дневных прогулок.
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Стильные аутфиты Анны Андрес
Модель предстала перед камерой в трендовом цветочном платье на длинный рукав. Платье длины макси украшено глубоким разрезом на ногах. Образ знаменитость дополнила сандалиями от Chanel и изумрудной сумкой Hermes.
Волшебные образы Анны Андрес / Фото из инстаграма
27-летняя Анна на другом кадре предстала в очаровательном платье кирпичного цвета от бренда Jah Milla. Трикотажное изделие с разрезом удачно подчеркнуло длинные ноги красотки и ее стройную талию, а завязки на спине сделали платье еще сексуальней.
Волшебные образы Анны Андрес / Фото из инстаграма
Волшебные образы Анны Андрес / Фото из инстаграма
Модель также продемонстрировала для своей почти миллионной аудитории стильный и лаконичный аутфит. Андрес надела черную удлиненную футболку, которую соединила с белыми брюками Ralph Lauren. Аутфит молодая мамочка дополнила кроссовками Nike Air Jordan 1 Rétro high.
Стильный образ Анна довершила солнцезащитными очками, часами и серебряным браслетом.
Волшебные образы Анны Андрес / Фото из инстаграма
Подписчики модели не оставили ее новые кадры без внимания. В комментариях они засыпали Анну комплиментами.
- "Какая вы стильная!";
- "Нереальная, а образы просто шикарные";
- "Как всегда прекрасно выглядите";
- "С удовольствием носила бы все 3 аутфита";
- "В любом образе вы выглядите великолепно и волшебно";
- "Украинская богиня".