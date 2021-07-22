В живописном городке Эз на Лазурном берегу Франции, в окрестностях Ниццы со стороны Монако, в частном клубе состоялся ужин ювелирного дома BVLGARI. На светское событие основательница бренда Anna Andres Jewelry пришла в великолепном длинном платье молочного цвета от Ralph Lauren.

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Успешная модель и инстаграм-инфлюенсер любит роскошные люксовые бренды. В гардеробе девушки есть немало одежды от таких брендов, как Hermès, Fendi, Louis Vuitton, Salvatore Ferragamo, Gucci, Dolce & Gabbana и многих других.

Красивый кадр в саду Анна сделала в длинном платье на тонких бретельках, которое она надела на обнаженное тело. Красивое платье подчеркнуло зону декольте знаменитости, а также ее стройную талию.

Стилисты гладко зачесали передние пряди волос инфлюенсера назад и уложили гелем, а остальную часть уложили в легкие локоны. Визажисты подчеркнули взгляд знаменитости коричневыми тенями, черными стрелками, а губы нарисовали блеском карамельного оттенка. Анна примерила минималистичные серьги и массивные перстни.

На одном из кадров инфлюенсер позировала рядом со своим мужем Давидом Барокасом – французским предпринимателем в сфере недвижимости. Молодые родители не только уделяют достаточно времени маленькому сыночку, но и не забывают посещать светские события и всегда быть в центре внимания.

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