Аня Тейлор-Джой вышла на красную дорожку в огненно-золотом платье с глубоким разрезом: фото

В Лос-Анджелесе состоялась премьера новой кинокартины "Прошлой ночью в Сохо", в которой снялась Аня Тейлор-Джой. Знаменитая блондинка пришла на красную дорожку в огненно-золотом платье от бренда Dior, амбасадоркой которого она стала недавно.

25-летняя знаменитость для каждой красной дорожки выбирает платья от Christian Dior, поэтому не удивительно, что бренд пригласил стать амбасадоркой именно ее.

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Главная героиня популярного сериала "Ферзевый гамбит" надела на церемонию Золотой глобус самое красивое платье изумрудного цвета Dior Couture. Именно в этом знаковом платье и украшениях Tiffany & Co она получила награду за лучшую женскую роль в мини-сериале.

А вот для премьеры нового фильма, в котором она снялась, актриса выбрала платье с эффектом плавленого золота. Хоррор "Прошлой ночью в Сохо" – одна из самых ожидаемых премьер этого года. Лента рассказывает о девушке дизайнере из Лондона, которая мистическим образом оказывается в 1960-м году и становится участницей страшных событий.

Образ Ани Тейлор-Джой

В музее кинофильмов Аня Тейлор-Джой появилась в воздушном платье от кутюр. Металлически-золотое платье длины макси помогло звезде привлечь к себе немалое внимание фотографов.

Скромная блондинка сумела удивить всех выходом в изделии с глубоким разрезом в зоне декольте, который идеально подчеркнул фарфоровое тело. На шею Аня надела драгоценное колье из зеленых драгоценных камней. Волосы актриса распустила и сделала легкие кудри, а визажисты довершили образ насыщенным макияжем темных тонов.

Невероятный аутфит Ани Тейлор-Джой / Фото из Getty Images