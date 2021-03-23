Главная героиня сериала "Ферзевый гамбит" Аня Тейлор-Джой украсила апрельскую обложку глянца Vanity Fair. 24-летняя актриса также снялась в увлекательной фотосессии.

После того, как Аня Тейлор-Джой сыграла главную героиню в драматическом минисериале "Ферзевый гамбит", к ней пришла невиданная слава. О блондинке с большими "оленьими" глазами начали говорить все, а уже на 78 церемонии вручения премии Золотой глобус она получила награду за лучшую женскую роль в минисериале.

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Своей первой заслуженной статуэтке Аня обязана хиту Netflix режиссера Скотта Фрэнка, в котором она великолепно исполнила роль гениальной шахматистки Бет Хармон.

На апрельской обложке глянца Аня позирует в наряде от бренда Prada. Стилисты подобрали для актрисы оранжевую водолазку с дырками и черный атласный жилет. Знаменитость предстала перед камерой с естественным макияжем и распущенными волосами.

Визажисты накрасили веки светло-коричневыми тенями, а губы – нюдовой помадой. Образ для обложки глянца довершали минималистичные золотые серьги.

Фотографировал популярную актрису Райан Макгинли, а над ее стилем работала Яшуа Симмонс. Блондинка ради эффектного кадра залезла на раскидистое дерево с массивными ветвями в наряде Gucсi шахматного принта.



Аня Тейлор-Джой снялась в фотосессии для Vanity Fair

Девушка также позировала на качелях в красном миниплатье и чокере с черной розой от Saint Laurent, в розовом костюме от Prada и в белоснежном топе от Chanel.



Аня Тейлор-Джой снялась в фотосессии для Vanity Fair



Аня Тейлор-Джой снялась в фотосессии для Vanity Fair



Аня Тейлор-Джой снялась в фотосессии для Vanity Fair



Аня Тейлор-Джой снялась в фотосессии для Vanity Fair



Аня Тейлор-Джой снялась в фотосессии для Vanity Fair

Фотограф сделал для актрисы интересное фото. Аня Тейлор-Джой легла на пикап цвета морской волны в образе, в котором позировала для обложки глянца.



Аня Тейлор-Джой снялась в фотосессии для Vanity Fair