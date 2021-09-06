Хоррор "Прошлой ночью в Сохо" – одна из самых ожидаемых премьер этого года. Лента рассказывает о девушке-дизайнере из Лондона, которая мистическим образом оказывается в 1960-м году и становится участницей страшных событий.

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Костюмерша Одиль Дикс-Мирте выбрала на красную дорожку для исполнительницы главной роли британской киноленты тематический наряд, навеянный эстетикой 60-х годов.

Образ Ани Тейлор-Джой

Днем пресс-конференцию 25-летняя знаменитость посетила в нежно-розовом платье минималистичного кроя от бренда Rodarte. Сверху она накинула кимоно в цветочный принт с разноцветными маленькими розами. Ее нежный образ дополняли элегантные молочные босоножки.



Образ Ани Тейлор-Джой на пресс-конференции / Getty Images

Настоящий wow-эффект блондинка произвела на всех образом на красной дорожке. На премьеру фильма американка пришла в атласном платье-футляре розового цвета, которое дополнял сбоку массивный бант, шлейф которого падал на пол. Креативная директор бренда Dior Мария Грация Кюри создала это платье эксклюзивно для Ани Тейлор-Джой.

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В конце зимы в кутюрном изумрудном платье от любимого бренда Аня Тейлор-Джой получила статуэтку "Золотой глобус" за лучшую женскую роль в мини-сериале. Своим традициям знаменитость не изменяет, поэтому для еще одного знакового кинособытия также выбрала наряд от знаменитого французского Модного дома.

Образ Ани Тейлор-Джой довершила розовая шляпка с черной вуалью, сатиновые розовые туфли-лодочки и украшения от бренда Tiffany & Co. Волосы знаменитость распустила и сделала легкие локоны. Визажисты на лицо нанесли макияж в коричневых тонах, нарисовав веки золотистыми тенями, а губы – помадой кофейного оттенка.



Образ Ани Тейлор-Джой на красной дорожке​ / Getty Images



Образ Ани Тейлор-Джой на красной дорожке​ / Getty Images