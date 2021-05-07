Исполнительница главной роли в минисериале "Ферзевый гамбит / Ход королевы", который стал самым популярным на стриминговом сервисе Netflix и получил "Золотой глобус", начала довольно часто появляться на страницах модных глянцев.

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Сериал принес блондинке Ане Тейлор-Джой невиданную славу, поэтому актриса обязана хиту Netflix режиссера Скотта Фрэнка, в котором она прекрасно исполнила роль гениальной шахматистки Бет Хармон.

В одном из своих интервью девушка рассказывала, что в школе все смеялись и насмехались над ней из-за больших глаз, однако сейчас тысячи поклонников пишут ей о том, что она очень красивая, а ее "оленьи глаза" – настоящая неповторимая изюминка.

Скромную и тихую Аню сериал навсегда избавил от неуверенности в себе. Теперь актриса в очередной раз украсила собой обложку глянца и снялась в изысканной фотосессии.

Для майской обложки глянца знаменитость позировала фотографу Зое Гросман. Красавица позировала в белой рубашке и костюме в желтую клетку от бренда Dior. Ее образ довершали золотые серьги от Tiffany & Co и безупречный макияж.

Визажисты накрасили веки коричневыми тенями и сделали взгляд выразительнее благодаря черным стрелкам и подводке нижнего века черным карандашом.



Аня Тейлор-Джой снялась в стильной фотосессии / Elle

Блондинка для кадра предстала в водолазке и юбке от Louis Vuitton, а ее аутфит дополнял шарф от Dior.

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Аня Тейлор-Джой снялась в стильной фотосессии / Elle

Удивительный кадр актриса получила позировав с попугаем на голове. Аня Тейлор-Джой примерила платье в горошек от Celine, которое создал Эди Слиман.

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Аня Тейлор-Джой снялась в стильной фотосессии / Elle

Актриса также надела жакет от Salvatore Ferragamo в клетку, короткое белое платье с глубоким вырезом от Emporio Armani и рубашку без рукавов с сарафаном от Dior.

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Аня Тейлор-Джой снялась в стильной фотосессии / Elle



​Аня Тейлор-Джой снялась в стильной фотосессии / Elle

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Аня Тейлор-Джой снялась в стильной фотосессии / Elle