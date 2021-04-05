В США состоялась церемония вручения американской премии Гильдии киноактеров. Событие проходило онлайн, однако это не помешало знаменитостям похвастаться своими роскошными образами. Главная актриса сериала "Ход королевы" в очередной раз покорила выбором платья для важного события.

Недавно на церемонии Золотой глобус Аня Тейлор-Джой красовалась в платье изумрудного цвета от Dior Couture и украшениях Tiffany&Co. 28 февраля она получила награду за лучшую женскую роль в мини-сериале. Важную награду блондинка получила и на этот раз.

Смотрите также Николь Кидман покорила безупречным образом на церемонии SAG Awards 2021: фото

27-я церемония вручения SAG Awards 2021 тоже вручила ей награду за лучшую женскую роль в мини-сериале "Ход королевы".

Образ Ани Тейлор-Джой

По словам звездного стилиста актрисы Лоу Роуча, платье для этой знаковой награды было пошито на заказ брендом Vera Wang. Американская модельер Вера Вонг создала для звезды сериала бежевое платье с глубоким разрезом на тонких бретельках. Зона декольте расшита черным кружевом.

Дизайнер сшила для Ани изделие с глубоким разрезом, который совсем не выглядел откровенно. Платье скорее напоминало винтажное свадебное платье. Стилисты заплели длинные волосы блондинки в лаконичную прическу, а визажисты сделали насыщенный макияж. Веки Ани Тейлор-Джой накрашены серыми тенями, а губы – темно-коричневой помадой.

Особое внимание заслуживают украшения знаменитости от любимого бренда Tiffany&Co. В сети отмечают, что общая стоимость таких украшений составляет 800 тысяч долларов: колье с 70 бриллиантами (26 каратов), серьги и 3 кольца.