Аня Тейлор-Джой красовалась на красной дорожке в кутюрном платье Dior: фото безупречного выхода

Звезда сериала "Ход королевы" Аня Тейлор-Джой не изменяет своим традициям и в очередной раз появилась на красной дорожке в кутюрном платье Dior. Накануне знаменитость пожаловала на церемонию "Эмми" в кремово-желтом платье, которое сшили специально для нее.

В Лос-Анджелесе прошла 73 церемония награждения телевизионной премии "Эмми". Для выдающегося события Аня Тейлор-Джой готовилась еще несколько месяцев назад. За это время ей создали роскошный образ, в котором она смогла покрасоваться на красной дорожке.

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Образ Ани Тейлор-Джой

Актриса посетила церемонию в кремовом облегающем платье с обнаженными плечами от Dior Haute Couture. Наряд предусматривал желтую накидку из тафты с длинным шлейфом. Эффектным довершением образа стала объемная прическа и яркий макияж. Визажисты подчеркнули взгляд светлыми тенями, а губы накрасили красной помадой. Аутфит довершали драгоценные серьги.



Роскошный образ Ани Тейлор-Джой / Фото из Getty Images



Роскошный образ Ани Тейлор-Джой / Фото из Getty Images

Знаменитость также впечатлила поклонников непривычным для себя образом, который она примерила после церемонии. Аня Тейлор-Джой надела лимонное бра с кружевом, короткие шорты на высокой посадке и защитную маску в тон к аутфиту. Сверху она накинула прозрачную накидку, а довершила образ сатиновыми туфлями на каблуках с острым носком.



Образ Ани Тейлор-Джой / Фото из инстаграма Just Jared

Напомним, что на Венецианский кинофестиваль актриса на красную дорожку вышла в платье розового цвета от Dior, которое дополнял сбоку массивный бант, шлейф которого ниспадал в пол.

На церемонию Золотой глобус Аня Тейлор-Джой выбрала красивое платье изумрудного цвета Dior Couture. Именно в этом знаковом платье и украшениях Tiffany & Co она получила награду за лучшую женскую роль в мини-сериале.